CANCAN.RO a obținut prima reacție a lui Andrei Ștefănescu, după ce s-a zvonit că el și Liviu Vârciu nu vor mai prezenta anul acesta Revelionul de la Antena 1. Și stați să vedeți! Răspunsul prezentatorului ne-a băgat și mai tare în ceață. Oare s-au încins spiritele între cei doi și producătorii emisiunii? Oare Vârciu și Ștefănescu au fost scoși definitiv din schemă? Ce să mai, dacă zvonurile se confirmă, cei doi riscă să treacă de la statutul de gazde ale Revelionului la cel de telespectatori.

Tot nebunia a pornit după ce fetele din trupa A.S.I.A. au „scăpat” pe o rețea de socializare o fotografie de la filmările pentru Revelionul 2027, în care apar alături de Răzvan Simion și Dani Oțil. Imaginea a stârnit imediat curiozitatea fanilor, care au început să se întrebe unde sunt Andrei Ștefănescu și Liviu Vârciu. N-a durat mult până să apară zvonurile că cei doi au cam dispărut din peisaj și că matinalii Antenei 1 le-ar fi luat locul. Acum, na, să fi trecut Răzvan și Dani de la cafeaua de dimineață la șampania de la miezul nopții, în locul celebrului duo?!

Prima reacție a lui Andrei Ștefănescu!

După cum vă spuneam, publicația noastră a obținut prima reacție a lui Andrei Ștefănescu. Nu ne-a satisfăcut prea tare curiozitatea, ce-i drept, dar ne-a dat suficiente motive să credem că zvonurile nu sunt chiar scoase din burtă. Artistul n-a spus că el și Liviu Vârciu nu vor mai prezenta petrecerea de Revelion, dar nici nu s-a înghesuit să infirme informația. În schimb, ne-a anunțat că fanii vor avea parte de surprize. Depinde și pentru cine sunt surprizele plăcute! Oare marele „cadou” este că Răzvan și Dani le-au suflat locul?! Ce de suspans… mai rău ca în filmele de acțiune de pe Netflix de parcă am cerut deconspirarea unui agent secret, nu numele prezentatorilor de Revelion.

„Nu pot da această informație. Vă spun doar că este o surpriză”, ne-a răspuns Andrei Ștefănescu.

Vedetele s-au cam dat de gol

Haideți să luăm la puricat și lista vedetelor care au fost invitate la petrecerea de Revelion de la Antenă. Ei bine, nu doar solistele trupei A.S.I.A. au dat din casă înainte de difuzarea programului special. Și Georgiana Lobonț, F. Charm, Mălina Avasiloaie, Cornelia și Lupu Rednic, Diana Matei și Taraful Cleante, dar și Bella Santiago s-au dat de gol. Îi și înțelegem! Dacă tot s-au aranjat ca la Hollywood, doar nu era să țină ținutele la secret până pe 31 decembrie. Mergea și o poză mică și nevinovată pe Instagram, chiar dacă așa mai aflăm și noi câte ceva din surprizele pregătite de producători.

Georgiana Lobonț: „Noi ne distrăm la filmări @antena1_oficial!” F.Charm: „Backstage la filmările de Revelion de la Antena 1. Când se aud Oile Negre, nici pauza nu mai e pauză” Mălina Avasiloaie: „Cineva mai ascultă piesa mea în 2027? Ne vedem în seara de Revelion”, au scris artiștii pe social media.

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