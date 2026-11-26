Cătălin Botezatu nu exclude posibilitatea de a participa la „Asia Express”, însă are o condiție în ceea ce privește alegerea partenerului de echipă.

Designerul a dezvăluit, într-un interviu acordat revistei VIVA, că a primit mai multe oferte din partea televiziunilor, însă programul profesional nu i-a permis să le accepte.

Creatorul de modă nu ar refuza o nouă experiență la „Asia Express”, dacă aceasta ar dura doar câteva zile și dacă starea de sănătate i-ar permite. Întrebat cu cine și-ar dori să facă echipă, designerul a oferit un răspuns neașteptat.

„Cu cineva care să care rucsacul. Nu știu, mi-aș dori să merg cu cineva cu care să mă înțeleg. Și da, care să mă ajute, că nu pot să fac… n-am voie să ridic greutăți. Dar experiențele de acolo, tot ce se întâmplă, faptul că îmbin utilul cu plăcutul, că vezi lucruri extraordinare, că producția de acolo te face să treci prin niște spații, prin niște locuri pe care oamenii nu le-au văzut. Eu, de exemplu, când mă uit la Asia Express văd multe locații prin care am călătorit și am zis: «Doamne, ce frumos a fost acolo, ce frumos». Dar văd și alte locații pe care nu le-am văzut și am zis: «Cum naiba am trecut razant pe lângă ele?»”, a spus Botezatu.

În ceea ce privește o eventuală participare la „Insula Iubirii”, acesta a glumit, spunând că este prea bătrân pentru un asemenea show.

Cătălin Botezatu a mai participat la „Asia Express”

Creatorul de modă a avut ocazia de a experimenta aventura de la „Asia Express” în anul 2025, atunci când a fost invitat special în cel de-al optulea sezon al emisiunii.

La momentul respectiv, designerul li s-a alăturat lui Karmen Simionescu și Olgăi Barcari în timpul unei etape desfășurate în Vietnam.

În luna mai a acestui an, Cătălin Botezatu explica într-un interviu că problemele de sănătate pe care le-a avut în trecut îl împiedică să participe la o asemenea competiție pe termen lung.

Designerul preciza că trebuie să respecte anumite reguli alimentare și de igienă, dificil de urmat în condițiile oferite de un astfel de reality-show.

Ce spune Cătălin Botezatu despre viața sa sentimentală

În ceea ce privește viața personală, creatorul de modă a dezvăluit că nu se află într-o relație în prezent și că este mulțumit de libertatea de care se bucură.

Pe plan profesional, Cătălin Botezatu mai are de onorat câteva angajamente în țară și în străinătate până la finalul anului, printre care și participarea la un bal organizat la Londra, în luna decembrie. Ulterior, designerul speră să își poată lua o vacanță.

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