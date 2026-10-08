Cele 4 zodii care vor avea noroc până la finalul lunii octombrie. Balanța își va reseta viața!

Cele 4 zodii care vor avea noroc până la finalul lunii octombrie. Balanța își va reseta viața!
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Previziunile astrale pentru finalul lunii octombrie vin cu detalii importante. Astrologul vedetelor, Neda Farr, susține că patru zodii vor avea parte numai de noroc. Totodată, horoscopul arată că Balanțele își vor reseta viața, astfel că vor începe o nouă etapă. 

Venus a intrat în retrograd în data de 3 octombrie, iar Mercur va intra pe 24 octombrie. Aceste două fenomene schimbă cursul zodiilor. Unii nativi vor cunoaște persoane noi, alții vor începe o nouă activitate profesională sau vor călători mai mult decât se așteptau. Finalul lunii octombrie va fi unul plin de succese pe toate planurile, potrivit specialistei în astrologie Neda Farr.

„Luna Nouă în Balanță din 10 octombrie începe un ciclu complet nou în viața voastră amoroasă, Pluto revine în mers direct pe 15 octombrie, iar Marte și Jupiter în Leu aduc un impuls major, încredere, atenție și oportunități! Pentru unele zodii, norocul poate veni sub forma unei persoane noi, a unei invitații, a unei oportunități profesionale, a unei călătorii sau, în sfârșit, a lucrului pe care îl așteptau de mult”, a declarat Neda Farr pentru Express.

Cele patru zodii care vor avea noroc până la finalul lunii octombrie

Zodii

Zodii

Neda Farr susține că urmează o perioadă incredibilă cu multe oportunități. Vor apărea schimbări din punct de vedere profesional, dar și personal.  Zodiile vor fi favorizate de fenomenele care vor avea loc. Specialista în astrologie spune că este vorba despre Săgetător, Leu, Balanță și Gemeni.

Săgetătorii vor începe o aventură, poate fi vorba despre o călătorie neașteptată. Luna octombrie poate deschide uși importante, deci pot cunoaște oameni noi prin intermediul unui eveniment, al unui prieten sau al unei recomandări. După jumătatea lunii, unii nativi vor privi spre interior și vor pune punct lucrurilor care nu le mai aduc bucurie.

Leii vor avea mai mult curaj, în special să profite de oportunitățile care le ies în cale. Munca lor va fi vizibilă, așadar oamenii le vor acorda atenție sporită. Poate avea loc o discuție importantă care vă va deschide uși.

Balanțele vor avea parte de resetare. Nativii vor putea întâlni oameni noi, vor putea primi o oportunitate și își vor putea schimba modul în care gândesc. Se pot crea conexiuni puternice, însă o anumită persoană se va putea întoarce, iar a doua șansă s-ar putea dovedi a fi cea potrivită.

Gemenii vor fi văzuți, iar opiniile lor îi vor pune în situații neașteptate. Aceștia vor putea începe un nou capitol, în timp ce alții pot întâlni o persoană de care se vor simți atrași instantaneu. Totodată, o idee veche ar putea fi adusă la viață și veți putea fi în centrul atenției.

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