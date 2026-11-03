„Sunt foarte slăbită”. Ce se întâmplă cu Marina Voica, la 90 de ani, după internarea în spital

„Sunt foarte slăbită”. Ce se întâmplă cu Marina Voica, la 90 de ani, după internarea în spital
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Marina Voica traversează o perioadă dificilă, după ce problemele de sănătate au determinat-o să ajungă pe mâinile medicilor. Ajunsă la vârsta de 90 de ani, îndrăgita cântăreață se află internată în spital de mai bine de două săptămâni, timp în care este atent monitorizată de cadrele medicale. Starea sa de sănătate a stârnit îngrijorare în rândul admiratorilor, mai ales după ce au apărut informații despre dificultățile cu care se confruntă în ultima perioadă.

Artista se confruntă cu o stare accentuată de slăbiciune fizică și cu episoade de amețeală, simptome care au necesitat investigații și îngrijire medicală de specialitate. În prezent, aceasta se află sub supravegherea medicilor, iar recuperarea reprezintă unul dintre pașii importanți pe care trebuie să îi urmeze pentru a-și recăpăta treptat puterile.

Ce se întâmplă cu Marina Voica, la 90 de ani, după internarea în spital

După mai multe zile în care nu a oferit informații despre starea sa, Marina Voica a vorbit despre situația prin care trece. Deși se află în continuare în spital, artista încearcă să privească lucrurile cu optimism și să își păstreze încrederea în procesul de vindecare.

La această vârstă, recuperarea fizică poate necesita mai mult timp, iar organismul are nevoie de atenție și îngrijire constantă. În cazul interpretei, slăbiciunea resimțită și amețelile au reprezentat principalele probleme care au necesitat intervenția specialiștilor.

„Ce să fac? Uite, stau aici deocamdată, stau în pat. Nu trebuie să fiu mai bine? Că o grămadă de lume se ocupă aici de mine. Urmează și recuperarea. Sunt foarte slăbită, foarte slăbită. Aveam amețeli, dar minuni nu face niciun medicament. Sunt la spital, dar sunt în vindecare”, a transmis Marina Voica, pentru Spynews.ro

În perioada următoare, Marina Voica urmează să continue procesul de recuperare, sub îndrumarea personalului medical. Chiar dacă revenirea la starea de dinainte nu se poate produce peste noapte, artista beneficiază de sprijinul celor care se ocupă de îngrijirea sa.

Problemele de sănătate cu care se confruntă artista în prezent readuc în atenție și intervenția chirurgicală dificilă prin care aceasta a trecut în anul 2021. La vremea respectivă, Marina Voica a fost operată pe cord deschis, într-o clinică din Brașov, într-o intervenție complexă, având în vedere vârsta pe care o avea atunci.

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