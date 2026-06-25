Andrei Duban, în lacrimi la podcastul lui Oprișan. Gestul său eroic nu a fost uitat: ”Nimeni nu știe asta”

Andrei Duban (54 de ani), actorul mereu cu zâmbetul pe buze și pus pe glume, a izbucnit în lacrimi în fața camerelor de filmat. Totul are legătură cu o poveste de-a dreptul incredibilă din copilăria sa.

Actorul n-a mai putut să își stăpânească emoțiile în emisiunea lui Cătălin Oprișan. Nimic nu prevestea furtuna de emoții care avea să urmeze. Jurnalistul a scos la lumină un episod de-a dreptul cutremurător petrecut pe litoralul românesc, în stațiunea Mamaia, pe vremea când Andrei era doar un puști de 10 ani care se juca liniștit pe plajă.

Andrei Duban a izbucnit în lacrimi

Fără să respire, Duban a ascultat cum realizatorul emisiunii a început să deșire detalii despre o fetiță aflată la un pas de o moarte prin înec și despre cum un singur copil a avut curajul să înfrunte valurile mării pentru a o smulge din ghearele morții.

În acea zi de vară, o tânără de 16 ani a intrat în mare în zona din fața Hotelului Parc, dorind să ajungă în larg, deși nu avea habar cum să înoate. Curenții puternici au atras-o imediat în adâncuri, iar când adolescenta nu mai avea nicio speranță și își pierduse și ultima suflare pentru a mai urla după ajutor, destinul a făcut ca Andrei Duban să o zărească.

Fără să stea pe gânduri și dând dovadă de un eroism pur, actorul s-a aruncat în valuri, a înotat din răsputeri și a reușit să o țină pe fată deasupra apei până când adulții de pe plajă au sărit în ajutor. Presa din perioada comunistă a relatat pe larg acest caz senzațional, însă detaliul fusese complet uitat de marele public.

„O faptă pe zi…”, a spus Cătălin Oprișan, în podcastul „Vreau să știu”. „Nu cred așa ceva! Dar nimeni nu știe asta. De unde Doamne iartă-mă…”, a spus Andrei Duban printre lacrimi.

A impresionat o țară întreagă

Cătălin Oprișan a continuat să citească articolele apărute în presă despre băiețelul care a impresionat o țară întreagă prin curajul său. Surpriza a venit când prezentatorul a amintit că băiețelul curajos era chiar Andrei Duban. Deși avea doar 10 ani, acesta și-a găsit puterea să intervină și să salveze o tânără aflată într-o situație extrem de periculoasă.

„La Mamaia, un băiețel de 10 ani se juca făcând castele de nisip și căutând scoici de tot felul. Mariana C., de 16 ani, din Medgidia, se afla și ea la mare, la Mamaia, plaja din fața Hotelului Parc. A intrat de câteva ori în apă și, mai târziu, și-a zis să ajungă în larg, deși nu știa să înoate. Fapta sa necugetată era să se sfârșească rău, dar când nu mai avea putere nici să strige, a fost văzută de băiețelul care se juca în nisip. Eroul întâmplării se numește Andrei Duban. Este din București și învață la Școala Generală nr. 103. Acest băiețel curajos a înotat spre ea, a reușit să o scoată la suprafață, apoi a strigat din răsputeri la oamenii din apropiere după ajutor”, a citit Cătălin Oprișan.

VEZI ȘI: Andrei Duban a înfulecat pe nerăsuflate la masa greșită. Obrazul subțire cu fructe de mare se ține

Povestea nespusă a căsniciei lui Andrei Duban cu Grațiela. Soția a avut șocul vieții: ”Aveam partide bogate, cu funcție!”