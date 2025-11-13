Andrei Duban a înfulecat pe nerăsuflate la masa greșită. Obrazul subțire cu fructe de mare se ține

Atunci când te lovește foamea, nu mai ții cont de nimic, iar Andrei Duban este exemplul perfect. Am putea spune că obrazul subțire, cu fructe de mare se ține. Bine, la mall, nu la vreun restaurant de fițe. Interesantă însă a fost alegerea lui în ceea ce privește masa la care s-a așezat. CANCAN.RO are imagini tari cu actorul, care nu prea respectă „regulile”. Oare nu a găsit un loc liber sau pur și simplu nu îi plac scaunele de la Nordsee, nu știm cu exactitate. Dar mai multe detalii veți putea citi în rândurile care vor curge mai jos.

Andrei Duban nu are nevoie de prea multe prezentări. Îl știm că are un simț al umorului bine dezvoltat și o carismă aparte. Poate și de data aceasta, a vrut să le facă o glumiță celor de la Nordsee și să-i „trădeze” în ceea ce privește masa la care a ales să mănânce. Oare să fi fost pus pe șotii și de data asta, sau altul să fie motivul. Dar să o luăm cu începutul, pentru că prezentatorul și-a făcut apariția singurel la mall.

Fără soția lui, Grațiela, fără fiul pe care cei doi îl au împreună. Îmbrăcat la patru ace, a cedat poftelor și a mers țintă să își cumpere fructe de mare, ori pește, în orice caz, niște preparate cu specific marin. Ușor nehotărât am spune noi, pentru că după ce a analizat minuțios felurile de mâncare, a luat produsele la pachet. Decizie pe care a regretat-o aproape instant, dar a remediat-o rapid, așa cum a apucat, fără să îl mai intereseze că a greșit masa.

Andrei Duban, pofticios, dar la altă masă

După ce și-a luat pachetul, am crede că normal ar fi fost să plece către casă. Însă lucrurile nu au stat așa. A realizat rapid că foamea este mai puternică decât a preconizat inițial, așa că s-a oprit la o altă masă, acolo unde a dat iama în pungă. Și-a așezat frumos preparatele cumpărate și dă-i și înfulecă! Pe furiș, cumva. 🤣 Părea că se uită în stânga și în dreapta, să nu cumva să fie „deconspirat” că s-a așezat la masa unui alt restaurant. Toate bune și frumoase, și-a astâmpărat foamea, apoi a plecat, însă nu înainte de a strânge totul de la locul unde a mâncat, așa cum se cuvine. O bilă albă la capitolul acesta!

Vă spuneam în rândurile de mai sus că Andrei Duban era îmbrăcat la patru ace. A optat pentru o ținută smart casual, formată dintr-un sacou bleu, o cămașă albă, și jeansi clasici, albastru închis. Ochelarii de vedere la purtător, pentru a observa totul mai clar (mai puțin care sunt mesele la care trebuia să se așeze). Ce ar mai fi de adăugat? Să îi fie de bine și poate un dram de extra atenție data viitoare. 😁

