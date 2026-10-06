Chirurgul potent s-a întors la „pacientă”. Vedeta Antena 1, pozată din nou cu medicul căsătorit de pe bancheta din spate. Povestea continuă spectaculos: El și-a pus inițialele ei la…

Chirurgul potent s-a întors la „pacientă”. Vedeta Antena 1, pozată din nou cu medicul căsătorit de pe bancheta din spate. Povestea continuă spectaculos: El și-a pus inițialele ei la...
Galerie Foto 38
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Frumușica de la Antena 1 și chirurgul căsătorit, poveste fără sfârșit! După episodul care a făcut să vuiască Bucureștiul, cei doi s-au reunit, după aproape opt luni, la Mântuleasa. Au plecat împreună și au ajuns la un apartament închiriat în regim Airbnb. Când lumea credea că s-a tras cortina, începe un nou episod! Povestea dintre brunetă și chirurgul căsătorit, dezvăluită în exclusivitate de CANCAN.RO la începutul acestui an, continuă. Avem probe irefutabile!

Imaginile cu superba mămică în flagrant de amor nebun cu un doctor căsătorit în parcarea unei benzinării de pe Virtuții încă n-au dispărut de pe retina mentalului colectiv. După episodul care ne-a crescut tuturor cifra octanică, eroina noastră a dispărut o perioadă din viața publică, s-a întors la bărbatul cu care are trei copii (e tot o relație complicată), a slăbit, a avut un episod mai grav în care a fost nevoie și de ambulanță. Și ăsta a fost doar începutul!

Era 4 februarie, mai era puțin și venea Valentine`s Day, iar vedeta Antenei 1 probabil dorea să-i ofere un preludiu iubitului ei secret, un medic chirurg căsătorit.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
38 poze

A urmat un show total, cu zeci de reacții din zona mondenă și nu numai. Au fost și sacrificii. femeia și-a trecut profilul de Instagram la privat, nu a mai fost public.

Cuprinsă de remușcări, frumoasa de la tv s-a autodenunțat, a recunoscut că relația dura de șapte luni. A fost pusă în stand-by de către Antena 1, până s-au mai liniștit apele. Ea avea rubrica de parenting la o emisiune matinală, să nu uităm acest mic detaliu! Cât despre iubitul chirurg, el i-a întors imediat spatele pentru a-și rezolva situația maritală, mai confortabilă probabil decât relații pasagere pe bacheta din spate – a fost o nouă lovitură pentru brunetă, detaliile sunt AICI.

Brunețica și chirurgul-potent au fost dați de gol în februarie 2026, când și-au dezlănțuit poftele într-o benzinărie

Și a mai fost un episod. Unul delicat pentru dumneaei. Într-o călduroasă noapte de iulie, vedeta Antenelor a solicitat intervenția medicilor, acuzând o stare de rău. Bruneta a ajuns la Urgențe, iar specialiștii i-au făcut inclusiv spălături stomacale pentru a o pune pe picioare. A doua zi, frumoasa mămică a părăsit spitalul pe modul incognito, fiind ajutată de prietena ei cea mai bună.

În vara acestui an, bruneta a ajuns la Urgențe

Părea deci că a fost doar o aventură, el s-a întors la soție, ea se mutase într-o perioadă la partenerul de viață, domnul M, cu care are trei copii. A urmat revenirea pe micul ecran, a slăbit foarte mult, poate și de dorul chipeșului chirurg.

Cert este că nu s-a mai putut! Așa că porumbeii au decis să se revadă. Tocmai acum, în luna octombrie. Firește, CANCAN.RO a fost din nou acolo și vă prezintă noi imagini cu povestea clandestină de amor a celor doi. Au evoluat de la benzinărie la chirie. De data asta, ea nu mai poartă haina de blană, i-o fi purtat ghinion!

Acum relația pare să fi intrat într-o nouă etapă. Culmea, totul se petrece după ce doctorul părea că a ales să mai dea o șansă căsniciei și revenise la soție!

O după amiază perfectă și un prânz „cu rămânere”

Duminică, 4 octombrie, prezentatoarea iubăreață a fost surprinsă împreună cu medicul chirurg la un restaurant de pe strada Mântuleasa din București. Mai exact Sale Dolce, o locație discretă și care le-a oferit intimitatea de care aveau nevoie. Evident, nu vorbim despre o întâlnire de cinci minute, la o cafea, între doi oameni care s-au intersectat întâmplător, ci de un date al unor îndrăgostiți ce nu sunt la primul sărut.

Cei doi amorezi au petrecut o duminică perfectă

Dacă vă întrebați cum a decurs după amiaza celor doi îndrăgostiți să știți că avem toate detaliile. Pe ore și pe minute!

Ora 13:00. Cei doi ajung îndrăgostiți sosesc la restaurant, comandă ceva de mâncare, ca să nu se iubească pe inima goală, și ceva de băut, ca să ciocnească în cinstea revederii. Ea îi arată ceva doctorului pe telefon, cu un zâmbet poznaș. Probabil articolul din CANCAN.RO în care apăruseră prima oară, la benzinărie? Or fi rămas treburi neterminate atunci? Ar fi de înțeles, a fost ceva scurt acolo.

Ora 14:00. Bruneta și doctorașul cu vino-ncoace continuă prânzul. Se va dovedi a fi un „prânz cu rămânere” – vă explicăm imediat ce înseamnă. Pe la 15:20-15:30 domn` doctor iese puțin din local să discute la telefon. O fi vorbit cu soția și a zis că mai bine evită o replică dezastruoasă de-a chelnerului, gen „doamna mai dorește un prosecco?”. Better safe than sorry, cum zice englezul. Dar la un asemenea date cu repetiție n-are cum să-i fie „sorry” domnului doctor de la Spitalul Militar (surse).

Inițialele iubitei, „tatuate” pe numărul de înmatriculare

Ora 16:00. După ce și-au mai potolit foamea, cei doi îndrăgostiți sunt în continuare nebuni de poftă, așa că decid că nu mai pot răbda. Urcă în mașina doctorului, în care fuseseră surprinși și în primăvară pe Virtuții. Și că veni vorba de mașină, ce observăm?

Dacă în februarie mașina doctorului era cu numere roșii, deși era abia cumpărată (poate de-asta au mers pe bancheta din spate, s-o „ude”, cum se spune în popor), de data asta mașina doctorului este înmatriculată și are un număr… ce să mai, dovada supremă de iubire. Nu dăm alte detalii din număr, că nu e frumos, dar se termină cu RUX! Da, doctorul și-a pus număr personalizat cu numele iubitei. Ce-o fi zis soția? Nu se știe, probabil i-a zis că așa i-a picat, i le-a dat la rând… 😀

Inițialele prenumelui vedetei de la Antena 1 au ajuns și pe mașina chirurgului

Bun. Porumbeii urcă în Love Mobil și pornesc spre zona Marriott. Să vedem unde merg.

Ora 16:20. Chipeșul doctor oprește, coboară câteva momente, cât să ia o cheie de la cineva. Cheie de apartament, nu cheie franceză. Se întoarce la mașină și iubăreții pornesc din nou în road tripul urban, la bordul mașinuței RUX.

Tandrețuri în mașină. Nu e prima oară, s-au mai iubit în benzinărie

Ora 16:30. Vedeta de la Intact Media Group și domn` doctor ajung la scara unui bloc unde evident dumnealui făcuse un booking. El e foarte galant, îi duce geanta Louis Vuitton, iar ea îl ține de braț ca o adolescentă ce e pe cale să-și piardă inocența. Nu știm dacă a fost pe o noapte sau cu ora, asta nu e treaba nimănui. Ce știm e că au făcut check-out după câteva ore. Și alte femei zic mersi la câteva minute!

Doctorul o conduce pe brunetă spre „sala de operație”

După câteva ore petrecute în locația închiriată special pentru acea zi, cei doi au ieșit și au plecat. Nu împreună, ci fiecare către o altă destinație, acesta fiind și finalul escapadei duminicale.

Așadar, cortina nu a căzut și telenovela frumoasei de la Antena 1 și Chipeșul Chirurg tocmai își dă drumul la un nou sezon. Va urma același scenariu? Sau vom avea noutăți? Vom trăi și vom vedea, pentru că evident CANCAN.RO va fi acolo!

NEAPĂRAT TREBUIE VĂZUT PENTRU ÎMPROSPĂTAREA MEMORIEI! Chirurgul (căsătorit) a ”operat-o” pe bancheta din spate a mașinii pe frumușica de la Neatza! Au ieșit scântei amoroase într-o benzinărie

 

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Laura Cosoi e sportivă și are un ten perfect după al cincilea copil!
Laura Cosoi e sportivă și are un ten perfect după al cincilea copil!
Nu, nu e livrator de lux! E comediantul Costel Bojog cu o bicicletă dichisită!
Nu, nu e livrator de lux! E comediantul Costel Bojog cu o bicicletă dichisită!
Vlad Țepeș, descindere în Băneasa Mall. Actorul Bogdan Jianu a ajutat-o pe soția sa, Cătălina Ponor, să schimbe un produs
Vlad Țepeș, descindere în Băneasa Mall. Actorul Bogdan Jianu a ajutat-o pe soția sa, Cătălina Ponor, să schimbe un produs
Răzvan Simion, vizită cu soția sa, Daliana Răducan, la un cabinet de avocatură din nordul Capitalei
Răzvan Simion, vizită cu soția sa, Daliana Răducan, la un cabinet de avocatură din nordul Capitalei
Ce face Gabriela, soția lui Dani Oțil, de când acesta a plecat în Malta la filmări
Ce face Gabriela, soția lui Dani Oțil, de când acesta a plecat în Malta la filmări
Romancierul cu o viață demnă de un thriller s-a stins la 86 de ani
Mediafax
Romancierul cu o viață demnă de un thriller s-a stins la 86 de ani
Scandal de proporții la Berlin. Fostul șef al serviciului german de informații externe, August Hanning, a fost arestat pentru spionaj și trădare de țară. Cum a profitat de funcția sa oficială
Gandul.ro
Scandal de proporții la Berlin. Fostul șef al serviciului german de informații externe, August Hanning, a fost arestat pentru spionaj și trădare de țară. Cum a profitat de funcția sa oficială
„Atât de sexy”. Prezentatoarea TV s-a pozat alături de sora ei și fanii au reacționat
Prosport.ro
„Atât de sexy”. Prezentatoarea TV s-a pozat alături de sora ei și fanii au reacționat
Cucerirea Transilvaniei a durat două secole. Ungurii au avut nevoie de 18 regi pentru a controla regiunea
Adevarul
Cucerirea Transilvaniei a durat două secole. Ungurii au avut nevoie de 18 regi pentru a controla regiunea
Câți ruși s-au mutat în România de la începutul războiului din Ucraina
Digi24
Câți ruși s-au mutat în România de la începutul războiului din Ucraina
Kim Kardashian angajează un număr ȘOCANT de bone. Vedeta DEZVĂLUIE cum își crește copiii
Mediafax
Kim Kardashian angajează un număr ȘOCANT de bone. Vedeta DEZVĂLUIE cum își crește copiii
Victoria Principal, imagine rară din tinerețe. Cum arăta Pamela din „Dallas” în costum de baie și ce face actrița la 76 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Victoria Principal, imagine rară din tinerețe. Cum arăta Pamela din „Dallas” în costum de baie și ce face actrița la 76 de ani
FOTO. Ce imagini! Sorana Cîrstea, din nou cu zâmbetul pe buze, după despărțirea de fiul lui Ion Țiriac: „Octombrie călduros”
Prosport.ro
FOTO. Ce imagini! Sorana Cîrstea, din nou cu zâmbetul pe buze, după despărțirea de fiul lui Ion Țiriac: „Octombrie călduros”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Nepotul lui Dolly Parton, acuzat că a încercat să evite primirea unei citații. Locuința bărbatului, blocată cu sârmă ghimpată
Click.ro
Nepotul lui Dolly Parton, acuzat că a încercat să evite primirea unei citații. Locuința bărbatului, blocată cu sârmă ghimpată
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Digi 24
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
„Să distrugă Los Angeles sau San Diego. Este un preț mic”. Trump, declarații uluitoare despre războiul cu Iran la un miting electoral
Digi24
„Să distrugă Los Angeles sau San Diego. Este un preț mic”. Trump, declarații uluitoare despre războiul cu Iran la un miting electoral
iCAUR V27, „Defender de buget”, debutează oficial în România. SUV-ul chinezesc pornește de la 45.900 de euro
Promotor.ro
iCAUR V27, „Defender de buget”, debutează oficial în România. SUV-ul chinezesc pornește de la 45.900 de euro
BANCUL ZILEI. Alinuţa: – Îmi plac bărbații puternici, dar sensibili!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuţa: – Îmi plac bărbații puternici, dar sensibili!
Ofertă Auchan: Espressor smart Philips la cel mai bun preț de pe piață
go4it.ro
Ofertă Auchan: Espressor smart Philips la cel mai bun preț de pe piață
Copilul favorit și copilul defavorizat. Ce se întâmplă când părinții oferă iubire și sprijin în mod inegal
Descopera.ro
Copilul favorit și copilul defavorizat. Ce se întâmplă când părinții oferă iubire și sprijin în mod inegal
NBA: Miami Heat devine Vice City, cu o zi înainte de lansarea jocului GTA VI
Go4Games
NBA: Miami Heat devine Vice City, cu o zi înainte de lansarea jocului GTA VI
Scandal de proporții la Berlin. Fostul șef al serviciului german de informații externe, August Hanning, a fost arestat pentru spionaj și trădare de țară. Cum a profitat de funcția sa oficială
Gandul.ro
Scandal de proporții la Berlin. Fostul șef al serviciului german de informații externe, August Hanning, a fost arestat pentru spionaj și trădare de țară. Cum a profitat de funcția sa oficială
Cer SĂ ELIMINE SOMONUL din meniul restaurantelor! Care este motivul?!
Mediafax Italia
Cer SĂ ELIMINE SOMONUL din meniul restaurantelor! Care este motivul?!
NOUĂ REGULĂ în codul rutier! Situația în care ESTE INTERZISĂ depășirea
Mediafax Spania
NOUĂ REGULĂ în codul rutier! Situația în care ESTE INTERZISĂ depășirea
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.