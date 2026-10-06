Chirurgul potent s-a întors la „pacientă”. Vedeta Antena 1, pozată din nou cu medicul căsătorit de pe bancheta din spate. Povestea continuă spectaculos: El și-a pus inițialele ei la...

Frumușica de la Antena 1 și chirurgul căsătorit, poveste fără sfârșit! După episodul care a făcut să vuiască Bucureștiul, cei doi s-au reunit, după aproape opt luni, la Mântuleasa. Au plecat împreună și au ajuns la un apartament închiriat în regim Airbnb. Când lumea credea că s-a tras cortina, începe un nou episod! Povestea dintre brunetă și chirurgul căsătorit, dezvăluită în exclusivitate de CANCAN.RO la începutul acestui an, continuă. Avem probe irefutabile!

Imaginile cu superba mămică în flagrant de amor nebun cu un doctor căsătorit în parcarea unei benzinării de pe Virtuții încă n-au dispărut de pe retina mentalului colectiv. După episodul care ne-a crescut tuturor cifra octanică, eroina noastră a dispărut o perioadă din viața publică, s-a întors la bărbatul cu care are trei copii (e tot o relație complicată), a slăbit, a avut un episod mai grav în care a fost nevoie și de ambulanță. Și ăsta a fost doar începutul!

Era 4 februarie, mai era puțin și venea Valentine`s Day, iar vedeta Antenei 1 probabil dorea să-i ofere un preludiu iubitului ei secret, un medic chirurg căsătorit.

A urmat un show total, cu zeci de reacții din zona mondenă și nu numai. Au fost și sacrificii. femeia și-a trecut profilul de Instagram la privat, nu a mai fost public.

Cuprinsă de remușcări, frumoasa de la tv s-a autodenunțat, a recunoscut că relația dura de șapte luni. A fost pusă în stand-by de către Antena 1, până s-au mai liniștit apele. Ea avea rubrica de parenting la o emisiune matinală, să nu uităm acest mic detaliu! Cât despre iubitul chirurg, el i-a întors imediat spatele pentru a-și rezolva situația maritală, mai confortabilă probabil decât relații pasagere pe bacheta din spate – a fost o nouă lovitură pentru brunetă, detaliile sunt AICI.

Și a mai fost un episod. Unul delicat pentru dumneaei. Într-o călduroasă noapte de iulie, vedeta Antenelor a solicitat intervenția medicilor, acuzând o stare de rău. Bruneta a ajuns la Urgențe, iar specialiștii i-au făcut inclusiv spălături stomacale pentru a o pune pe picioare. A doua zi, frumoasa mămică a părăsit spitalul pe modul incognito, fiind ajutată de prietena ei cea mai bună.

Părea deci că a fost doar o aventură, el s-a întors la soție, ea se mutase într-o perioadă la partenerul de viață, domnul M, cu care are trei copii. A urmat revenirea pe micul ecran, a slăbit foarte mult, poate și de dorul chipeșului chirurg.

Cert este că nu s-a mai putut! Așa că porumbeii au decis să se revadă. Tocmai acum, în luna octombrie. Firește, CANCAN.RO a fost din nou acolo și vă prezintă noi imagini cu povestea clandestină de amor a celor doi. Au evoluat de la benzinărie la chirie. De data asta, ea nu mai poartă haina de blană, i-o fi purtat ghinion!

Acum relația pare să fi intrat într-o nouă etapă. Culmea, totul se petrece după ce doctorul părea că a ales să mai dea o șansă căsniciei și revenise la soție!

O după amiază perfectă și un prânz „cu rămânere”

Duminică, 4 octombrie, prezentatoarea iubăreață a fost surprinsă împreună cu medicul chirurg la un restaurant de pe strada Mântuleasa din București. Mai exact Sale Dolce, o locație discretă și care le-a oferit intimitatea de care aveau nevoie. Evident, nu vorbim despre o întâlnire de cinci minute, la o cafea, între doi oameni care s-au intersectat întâmplător, ci de un date al unor îndrăgostiți ce nu sunt la primul sărut.

Dacă vă întrebați cum a decurs după amiaza celor doi îndrăgostiți să știți că avem toate detaliile. Pe ore și pe minute!

Ora 13:00. Cei doi ajung îndrăgostiți sosesc la restaurant, comandă ceva de mâncare, ca să nu se iubească pe inima goală, și ceva de băut, ca să ciocnească în cinstea revederii. Ea îi arată ceva doctorului pe telefon, cu un zâmbet poznaș. Probabil articolul din CANCAN.RO în care apăruseră prima oară, la benzinărie? Or fi rămas treburi neterminate atunci? Ar fi de înțeles, a fost ceva scurt acolo.

Ora 14:00. Bruneta și doctorașul cu vino-ncoace continuă prânzul. Se va dovedi a fi un „prânz cu rămânere” – vă explicăm imediat ce înseamnă. Pe la 15:20-15:30 domn` doctor iese puțin din local să discute la telefon. O fi vorbit cu soția și a zis că mai bine evită o replică dezastruoasă de-a chelnerului, gen „doamna mai dorește un prosecco?”. Better safe than sorry, cum zice englezul. Dar la un asemenea date cu repetiție n-are cum să-i fie „sorry” domnului doctor de la Spitalul Militar (surse).

Inițialele iubitei, „tatuate” pe numărul de înmatriculare

Ora 16:00. După ce și-au mai potolit foamea, cei doi îndrăgostiți sunt în continuare nebuni de poftă, așa că decid că nu mai pot răbda. Urcă în mașina doctorului, în care fuseseră surprinși și în primăvară pe Virtuții. Și că veni vorba de mașină, ce observăm?

Dacă în februarie mașina doctorului era cu numere roșii, deși era abia cumpărată (poate de-asta au mers pe bancheta din spate, s-o „ude”, cum se spune în popor), de data asta mașina doctorului este înmatriculată și are un număr… ce să mai, dovada supremă de iubire. Nu dăm alte detalii din număr, că nu e frumos, dar se termină cu RUX! Da, doctorul și-a pus număr personalizat cu numele iubitei. Ce-o fi zis soția? Nu se știe, probabil i-a zis că așa i-a picat, i le-a dat la rând… 😀

Bun. Porumbeii urcă în Love Mobil și pornesc spre zona Marriott. Să vedem unde merg.

Ora 16:20. Chipeșul doctor oprește, coboară câteva momente, cât să ia o cheie de la cineva. Cheie de apartament, nu cheie franceză. Se întoarce la mașină și iubăreții pornesc din nou în road tripul urban, la bordul mașinuței RUX.

Ora 16:30. Vedeta de la Intact Media Group și domn` doctor ajung la scara unui bloc unde evident dumnealui făcuse un booking. El e foarte galant, îi duce geanta Louis Vuitton, iar ea îl ține de braț ca o adolescentă ce e pe cale să-și piardă inocența. Nu știm dacă a fost pe o noapte sau cu ora, asta nu e treaba nimănui. Ce știm e că au făcut check-out după câteva ore. Și alte femei zic mersi la câteva minute!

După câteva ore petrecute în locația închiriată special pentru acea zi, cei doi au ieșit și au plecat. Nu împreună, ci fiecare către o altă destinație, acesta fiind și finalul escapadei duminicale.

Așadar, cortina nu a căzut și telenovela frumoasei de la Antena 1 și Chipeșul Chirurg tocmai își dă drumul la un nou sezon. Va urma același scenariu? Sau vom avea noutăți? Vom trăi și vom vedea, pentru că evident CANCAN.RO va fi acolo!

NEAPĂRAT TREBUIE VĂZUT PENTRU ÎMPROSPĂTAREA MEMORIEI! Chirurgul (căsătorit) a ”operat-o” pe bancheta din spate a mașinii pe frumușica de la Neatza! Au ieșit scântei amoroase într-o benzinărie