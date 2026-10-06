Cum arată Dida Drăgan la 80 de ani. Artista a susținut un concert recent în Sibiu: „Era să cad de trei ori”

Cum arată Dida Drăgan la 80 de ani. Artista a susținut un concert recent în Sibiu: „Era să cad de trei ori”
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Dida Drăgan
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Dida Drăgan a ajuns la 80 de ani, dar pare că n-are nicio intenție să lase scena în urmă! Artista a reapărut în lumina reflectoarelor la Sibiu și și-a surprins fanii. Mulți au zis că este de nerecunoscut!

Cu o apariție sobră, așa cum și-a obișnuit publicul de-a lungul anilor, Dida Drăgan a fost prezentă la un concert care a reunit mai multe nume cunoscute ale muzicii românești. Iar dacă cineva se aștepta ca vârsta să o țină departe de scenă, artista a avut grijă să demonstreze contrariul.

Cum arată Dida Drăgan la 80 de ani

Artista a cântat la Centrul Cultural „Ion Besoiu” din Sibiu, în cadrul evenimentului dedicat celor 55 de ani de carieră ai compozitorului Adrian Ordean.

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Dida Drăgan a ales să interpreteze „De câte ori”, una dintre piesele din repertoriul său, compusă chiar de Adrian Ordean. Publicul a primit-o cu aplauze, iar momentul a fost cu atât mai special cu cât artista tocmai a împlinit 80 de ani. Dar până să ajungă în fața spectatorilor, cântăreața a avut parte de o adevărată aventură.

Dida Drăgan

Dida Drăgan

Dida Drăgan a povestit că pregătirile pentru concert nu au fost deloc floare la ureche. Artista a stat mai multe ore în frig înainte să urce pe scenă, iar condițiile nu i-au făcut misiunea mai ușoară. Ba chiar a recunoscut că a avut câteva momente în care putea să ajungă să-și amintească mai degrabă podeaua decât publicul.

„Era să cad de trei ori”, a povestit artista.

La 80 de ani, însă, Dida Drăgan nu s-a lăsat intimidată de frig, oboseală sau emoții. Și-a făcut momentul și a cântat în fața publicului de la Sibiu.

„Lebăda neagră” nu renunță la muzică

Dida Drăgan, pe numele său complet Didina Alexandra Drăgan, a împlinit 80 de ani pe 14 septembrie 2026. Și, chiar dacă timpul a trecut, artista a rămas fidelă imaginii care a consacrat-o.

Negru, sobru, elegant și fără prea multă gălăgie. Cam asta a fost, ani la rând, marca ei. De aici și porecla care i s-a lipit de nume: „Lebăda neagră” a muzicii românești.

Dida Drăgan are în spate mai bine de cinci decenii de muzică și o listă lungă de piese cunoscute: „De câte ori”, „Floare de colț”, „Ochii ploii”, „Mi-e dor de tine”, „Să mă iubești”, „Poveste fără final”, „O lacrimă de stea”, „Te caut iar” și „Arde și doare”. A cântat rock, pop, folk și jazz, a luat premii și a rămas una dintre vocile care nu se confundă prea ușor.

Iar dacă cineva se întreabă de unde mai are energie, Dida a spus-o chiar ea, fără rețete sofisticate.

„Credința în Dumnezeu, niciodată fără ea… Muncă, nu băut, nu fumat și… nu mă mai repet…. Da, e bine (n.r. – ca un artist să fie modest), pentru că arta nu ține numai de meserie, ea ține, în primul rând, de harul de la Dumnezeu. Fără har, nu faci nimic!”, a spus artista.

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