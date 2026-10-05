Dida Drăgan la 80 de ani, distinsă cu Ordinul Dinastiei Basarabilor alături de părintele Necula | FOTO

Dida Drăgan a fost distinsă cu Ordinul Dinastiei Basarabilor, la împlinirea vârstei de 80 de ani, în cadrul celei de-a III-a ediții a Festivalului Național de Științe și Arte „Basarab Fest”. Artista a primit distincția în timpul spectacolului „Flacăra Basarabă”, după un recital susținut alături de Codruț Croitoru și Trupa Taylor la Pitești.

„Vocea de flacără a muzicii românești” a urcat pe scenă într-o perioadă în care se află în recuperare după o perioadă dificilă. Dida Drăgan le-a mărturisit celor prezenți că era prima zi, după o perioadă de boală, în care reușea să petreacă atât de mult timp în picioare. În ciuda acestei perioade, artista a susținut momentul muzical pregătit, iar apariția, mișcările și vocea sa inconfundabilă au creat un impact emoționant puternic pentru public.

Potrivit organizatorilor, Ordinul urmărește să recunoască activitatea unor personalități care au contribuit la promovarea istoriei și culturii române, la păstrarea valorilor spirituale și identitare și la cinstirea memoriei și moștenirii întemeietorilor de țară. Ordinul Dinastiei Basarabilor a fost instituit începând cu ediția din 2026 a festivalului, cu binecuvântarea Arhiepiscopului Calinic al Argeșului și Muscelului.

Distincția i-a fost înmânată „Lebedei negre” de Claudiu Dumitrache și Cristiana Sima la finalul actului artistic, brevetul menționând: „pentru întreaga sa carieră artistică de excepție, de prestigiu internațional, prin care a făcut cunoscută cultura muzicală românească în lume, afirmându-se drept una dintre cele mai reprezentative și memorabile voci ale României, precum și pentru contribuția sa la promovarea, păstrarea și perpetuarea memoriei istorice și culturale a Dinastiei Basarabilor”.

Odată cu distincția, Dida Drăgan a primit și volumul aniversar „Vocea Dunării – Mitul Didei Drăgan”, lucrare poetico-biografică realizată de Claudiu Dumitrache și oferită artistei cu prilejul împlinirii vârstei de 80 de ani.

Părintele Constantin Necula, printre personalitățile distinse

La ceremonia de la Pitești a fost distins și părintele prof. univ. dr. habil. Constantin Necula, președintele ASTRA, pentru contribuția sa la promovarea istoriei și culturii române și la afirmarea valorilor spirituale și identitare românești.

La rândul său, părintele Constantin Necula, în calitate de partener al festivalului, i-a acordat aceeași distincție conf. univ. dr. Cristiana Sima, inițiatoarea și fondatoarea Basarab Fest, într-un gest de recunoaștere a contribuției acesteia la dezvoltarea proiectului cultural și educațional.

Printre ceilalți laureați ai Ordinului s-au aflat prof. univ. dr. Nicolae Oprea (critic literar și președinte al Filialei Pitești a Uniunii Scriitorilor din România), Claudiu Dumitrache (artist, co-organizator al festivalului și director al revistei „Regal Literar”), ambasadoarea Iuliana Gorea-Costin, conf. univ. dr. Marius Andreescu (judecător, cercetător și scriitor), prof. univ. dr. Dorin Grecu, Adina Sima (mezzosoprană), prof. Roxana Esmeralda Țintea-Karaghiaur și pr. prof. Decebal Floroaica (directori ai Colegiului Ecologic din Pitești).

Ordinul a fost acordat și unor personalități care nu au putut fi prezente la ceremonia de la Argeș. Printre acestea se află academicianul Ioan-Aurel Pop, președintele Consiliului Academic Român, și pr. prof. univ. dr. habil. Ioan Chirilă, directorul Bibliotecii Academiei Române din Cluj. Au mai fost anunțați, ca laureați, prof. honor. univ. dr. George Coandă (scriitor, critic literar și istoric al culturii și civilizației, președinte UZPR Târgoviște), Rareș Prisăcariu (artist) și, post-mortem, Sorin Stanciu, fost președinte al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România.

În intervenția video transmisă în cadrul simpozionului, acad. Ioan-Aurel Pop a subliniat importanța instituirii Ordinului Dinastiei Basarabilor începând cu ediția din 2026 și a vorbit despre memoria dinastiei și locul acesteia în conștiința românească, exprimându-și bucuria pentru perpetuarea spiritului Dinastiei Basarabilor și apreciind implicarea lui Claudiu Dumitrache.

Academicianul a evidențiat că, pentru faima acestei dinastii, „s-au mândrit și domni care n-aveau nicio legătură de sânge, dar se credeau basarabi și se numeau basarabi, cum a fost, de exemplu, Matei Basarab, sau chiar Constantin Brâncoveanu. Cu toții aveau sentimentul, aveau convingerea, aveau conștiința că sunt urmașii vechilor Basarabi. Țara s-a afirmat prin ei și țara a fost apărată prin ei. Cei mai mulți dintre basarabi au luat într-o mână sceptrul și în cealaltă sabia și au condus țara și la vreme de pace și la vreme de război, cu înțelepciune și cu mare bucurie. Ne amintim de ei prin organizații, instituții și prin oameni deosebiți, cum este Claudiu Dumitrache, organizator neobosit și veghetor pentru continuarea memoriei colective a poporului român”.

Primul cavaler al Ordinului Dinastiei Basarabilor a devenit IPS Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului. Distincția i-a fost acordată în prima zi a festivalului, în cadrul simpozionului „Moștenirea Dinastiei Basarabilor”, desfășurat la Muzeul Municipal Curtea de Argeș.

Două zile de festival dedicate culturii și memoriei

Cea de-a III-a ediție a Basarab Fest s-a desfășurat la Curtea de Argeș și Pitești, în contextul prăznuirii Sfântului Voievod Neagoe Basarab.

Festivalul a debutat la Curtea de Argeș cu simpozionul „Moștenirea Dinastiei Basarabilor”, unde au luat parte mai multe personalități ale culturii, printre care: academicianul Gheorghe Păun, Ștefan Dumitrache (istoric și director al muzeului), cercetătorul și judecătorul Marius Andreescu, artistul Claudiu Dumitrache și, prin intervenții virtuale, acad. Ioan-Aurel Pop și părintele Constantin Necula.

A doua zi, programul de la Pitești a debutat cu Imnul Național și a inclus decernarea premiilor concursurilor naționale de poezie „Toată vremea-și are vreme” și de arte vizuale „Nouă Meșteri Mari”, conferința „În căutarea libertății”, susținută de părintele Constantin Necula, precum și spectacole, momente muzicale și teatrale și lansarea a patru volume de către Claudiu Dumitrache: „Poezie adolescentină”, „Acatistul simbolic al lui Mihai Eminescu”, antologia festivalului și volumul aniversar dedicat Didei Drăgan.

Printre artiștii care au mai urcat pe scenă se numără Trupa Strunga, Mihai Vlad și membrii grupului psaltic Tronos al Patriarhiei Române, Maria Ingrid Dragomir și Viorel Pițigoi.