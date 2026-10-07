Episodul delicat în care a fost implicată vedeta Antena 1. Neglijată de chirurgul căsătorit, a ajuns de urgență la spital

Episodul delicat în care a fost implicată vedeta Antena 1. Neglijată de chirurgul căsătorit, a ajuns de urgență la spital
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După episodul controversat de pe bancheta din spate a unei mașini, surprins pe Virtuții, în Capitală, timpul a trecut, iar vedeta de la Antena 1 și-a văzut mai departe de proiectele sale, căci problemele se țineau lanț în viața amoroasă. (DETALII AICI) Aceasta a ajuns la spital, unde a avut nevoie de îngrijiri medicale. A încercat să plece cât mai discret din unitatea medicală, însă apariția sa nu ar fi trecut neobservată, iar CANCAN.RO are toate detaliile.

La începutul lunii februarie, fusese surprinsă alături de un medic chirurg într-o mașină parcată în București. Imaginile au provocat numeroase reacții, mai ales că, la acel moment, ambii erau căsătoriți. Ulterior, prezentatoarea a vorbit despre situație și a confirmat că a avut o relație cu medicul, despre care s-a spus că a durat aproximativ șapte luni.

Scandalul a avut urmări și pe plan profesional. Vedeta a fost retrasă temporar din emisiunea matinală în care avea o rubrică dedicată parentingului. În perioada următoare, cei doi au fost mult mai discreți. Totuși, un episod ne-a dat de gândit. Nu știm dacă a fost sau nu neglijată de chirurgul căsătorit și au apărut problemele medicale.

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Vedeta de la Antena 1 a ajuns la spital de urgență

Avem informații că în timpul unei seri de vară, în iulie, vedeta a acuzat o stare de rău și a ajuns la Urgențe. Ar fi primit tratament medical, iar printre intervențiile menționate s-a numărat și spălături gastrice.

A doua zi, a încercat să părăsească spitalul fără să atragă atenția. A purtat peste rochia roșie un costum medical, bonetă și mască, fiind transportată cu un cărucior de un cadru medical. În curtea spitalului a fost cât mai discretă, apoi s-a urcat în mașină alături de prietena sa care i-a fost alături în fiecare moment. Ulterior, și-a dat jos echipamentul și i se poate vedea întreaga ținută pe care a purtat-o.

Mai recent, după o perioadă în care cei doi nu ar mai fi fost văzuți împreună, a avut loc o nouă întâlnire. Potrivit informațiilor noastre, aceștia au luat masa la un restaurant, după care s-ar fi deplasat la un apartament, unde au petrecut câteva ore. Puteți citi toate detalii despre cum a decurs întrega zi AICI. 

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