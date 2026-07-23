Cum și-a făcut apariția Ruxandra Luca în plină zi, pe străzile Capitalei. Abia o recunoști pe vedeta de la Neatza

A trecut destul de mult timp de la scandalul cu medicul căsătorit cu care s-a „întâlnit” într-o benzinărie de pe Virtuții și Ruxandra Luca se reintegrează ușor-ușor în viața cotidiană. CANCAN.RO a surprins-o în timpul unei ieșiri de rutină prin oraș cu mașina ei. De data asta Ruxandra Luca poartă o rochie simplă de tot și nu multe alte lucruri pe lângă. Avem imagini cu silueta tot mai subțire a Ruxandrei. Multe femei și-ar dori să aibă un asemenea trup. Probabil și bărbați!

Ruxandra Luca are 155k followeri pe Instagram, o carieră în televiziune și cam mult ghinion de scandaluri. În ultima perioadă petrece foarte mult timp cu copiii, dacă e să judecăm după numărul de postări cu ei. Are trei copii, unul mai mare, deja adolescent, și doi mai mici. Asta dacă nu-l punem la socoteală și pe juniorul bichon, o splendoare de cățel creț și maroniu, care pare să-i înveselească zilele. De data asta e însă singură, cu Lexusul său low-profile. Oricât de mult ar încerca să treacă neobservată, este greu să nu remarci silueta de statuie greacă, plus rochia albastră ca un cer total lipsit de nori.

Nu se știe dacă norii s-au mai risipit pentru Ruxandra. Recent vedeta de la Antena 1 și-a petrecut un weekend cu cei doi copii, la piscină, la bălăceală, dar n-a uitat să posteze și câteva selfiuri ațâțătoare, pe care le-a postat pe Instagram, să se bucure și fanii.

Rochia lungă până la glezne pare menită să ascundă multe, dar e destul de revelatoare prin partea superioară. Ce se remarcă însă imediat la Ruxandra este că a slăbit destul de mult. Nu se știe dacă e la dietă sau dacă necazurile recente i-au tăiat atât de sever pofta de mâncare. Nu e loc de multe comentarii, este viața sa privată, desigur.

În afară de rochie, Ruxandra Luca poartă o geantă încăpătoare, genul de accesoriu pentru zilele de alergătură prin București. Cu niște șlapi lejeri în picioare, Ruxandra pare pregătită de câteva drumuri. Din fericire, are cine să stea cu copiii, pentru că se bazează chiar pe tatăl acestora, cu care Ruxandra se mutase după scandalul din benzinărie.

Sigur, lucrurile sunt mult mai complicate cu băiatul cel mare, care e la vârsta cea mai dificilă: adolescența. CANCAN.RO a publicat deja detalii despre cum gestionează Ruxandra Luca relația cu acesta – și se pare că e destul de fermă- detalii mai multe AICI.

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