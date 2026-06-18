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Ruxandra Luca, escapadă departe de Capitală. Cum își încarcă bateriile prezentatoarea

De: David Ioan 18/06/2026 | 20:29
Ruxandra Luca, escapadă departe de Capitală. Cum își încarcă bateriile prezentatoarea
Ruxandra Luca, escapadă departe de Capitală. Cum își încarcă bateriile prezentatoarea
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Ruxandra Luca a decis să se desprindă pentru câteva zile de ritmul intens al Capitalei și să își acorde un moment de respiro. Prezentatoarea TV, cunoscută pentru programul încărcat și activitatea constantă, a simțit nevoia unei pauze care să o ajute să își recapete energia.

În ultima perioadă, Ruxandra Luca a vorbit deschis despre echilibrul pe care îl menține între carieră și viața de familie. Mamă a trei copii, ea reușește să își organizeze timpul astfel încât să fie prezentă atât în plan profesional, cât și în cel personal, motiv pentru care o scurtă escapadă a devenit necesară.

Ruxandra Luca, escapadă departe de Capitală

Vedeta a povestit că a ales să plece din București pentru câteva zile, dorindu-și să petreacă timp doar cu propriile gânduri. A mărturisit că simțea de mult nevoia unei astfel de retrageri și că, deși momentul nu a fost cel mai potrivit, a decis să își urmeze instinctul.

„Aveam nevoie de asta ca de aer. De mult îmi doream să fug din București câteva zile, să fiu eu și gândurile mele. Mi-am ales un moment prost să o fac, dar așa a fost să fie. Sper totuși să mă întorc mai liniștită. Din toate punctele de vedere”, a scris Ruxandra Luca.

Foto: Instagram

Cum își încarcă bateriile prezentatoarea

Chiar dacă nu a dezvăluit destinația exactă, imaginile și mesajele publicate arată că această pauză îi face bine și că reușește să se reconecteze cu ea însăși după o perioadă aglomerată.

În trecut, prezentatoarea a vorbit și despre obiceiurile alimentare care o ajută să se mențină într-o formă excelentă. La prânz, preferă preparate simple, dar nutritive: somon bogat în omega-3, sparanghel plin de vitamine și roșii cu un conținut ridicat de antioxidanți. Lămâia este un alt ingredient nelipsit din dieta ei, datorită efectului detoxifiant și beneficiilor pentru digestie.

„Prânzul meu, într-o zi în care chiar mănânc, este simplu și sănătos. În ultima perioadă, am ales să mănânc mai puțin și mai sănătos. Mi-am dorit să fiu într-o formă mai bună și sunt fericită să văd că rezultatele au apărut”, a explicat Ruxandra Luca.

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