Adela Popescu nu a vrut să facă publică relația cu Radu Vâlcan imediat. Ce a făcut-o să aștepte

Adela Popescu nu a vrut să facă publică relația cu Radu Vâlcan imediat. Ce a făcut-o să aștepte
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Radu Vâlcan și Adela Popescu / Sursa foto: Social media
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Adela Popescu a vorbit deschis despre perioada în care povestea de iubire dintre ea și Radu Vâlcan abia începea. Actrița a rememorat primele momente ale relației și a dezvăluit că cei doi au preferat, pentru o vreme, să își păstreze apropierea departe de ochii publicului. Motivul pentru care au ales discreția la începutul poveștii lor a fost explicat chiar de vedetă.

Iubirea dintre Adela Popescu și Radu Vâlcan a trecut testul timpului, iar cei doi au construit împreună o familie. De-a lungul anilor, relația lor s-a consolidat. Astăzi sunt părinții a trei băieți, care reprezintă cea mai importantă parte din viața lor de familie.

Cei doi au reușit să câștige simpatia publicului prin felul firesc în care își prezintă viața de familie. Relația lor este adesea remarcată de urmăritori. Aparițiile împreună transmit imaginea unui cuplu care a rămas apropiat și după ani de relație.

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Motivul pentru Adela Popescu a ținut relația secretă

La începutul poveștii lor de iubire, Adela Popescu a preferat să nu vorbească public despre apropierea dintre ea și Radu Vâlcan. Vedeta a explicat ulterior că a avut nevoie de timp pentru a-și da seama dacă relația putea deveni una serioasă.

Actrița susține că, la vremea respectivă, auzise despre prezentator că obișnuia să aibă mai multe relații în același timp. Din acest motiv, nu voia să se grăbească și nici să ajungă într-o situație în care să fie doar una dintre femeile din viața lui.

Înainte de a face orice declarație despre cuplul lor, Adela Popescu a ales să observe evoluția relației și să vadă dacă Radu Vâlcan își dorea, la rândul său, un angajament serios.

„Când l-am cunoscut pe Radu, el era acest Don Juan de București. Absolut normal. Arăta bine,e ra în lumina reflectoarelor, evident că avea succes la femei.

Avea și 2-3 relații în același timp. Nu zic că a fost așa, dar așa s-a mai dus vorba. Eu când am văzut că el mă curtează, primul gând a fost că eu nu sunt de trecut pe o listă. Adică, eu sunt fată serioasă.

L-am ținut pe stand-by până când m-am lămuri. I-am zis uite ce se întâmplă: >, asta după ce m-am asigurat care sunt ale mele.. După ce m-am lămurit că este dragoste, ne-am afișat”, a povestit Adela Popescu într-un interviu.

Sursa foto: Social media

Gestul la care a recurs actrița din gelozie

Adela Popescu a rememorat și un episod din perioada de început a relației cu Radu Vâlcan, pe care îl consideră astăzi una dintre cele mai neinspirate reacții pe care le-a avut din gelozie.

La scurt timp după ce au început să se apropie, Radu a plecat într-o deplasare în care se afla și o femeie despre care actrița avea anumite suspiciuni. Îngrijorată că ar putea exista ceva între cei doi, Adela a încercat să găsească o modalitate prin care să afle dacă partenerul ei îi fusese sau nu infidel.

Vedeta a apelat la un gest despre care știa că îi este caracteristic lui Radu. Planul ei nu a dat însă rezultatul așteptat. Adela și-a dat seama ulterior că încercarea de a-i testa fidelitatea nu a fost tocmai cea mai bună idee.

„Eram geloasă pe o fată la începutul relației mele cu Radu și fusese el într-o deplasare unde fusese și fata respectivă. Radu vorbește în somn. Eu știam de la mine, de la Șușani, că dacă atunci când doarme îl ții de degetul mic de la picior și pui întrebări, răspunde singur.

Seri întregi am încercat. Suntem împreună, deci pare că nu mi-a zis nimic. Dacă puteți crede, chiar asta am făcut și am și crezut că o să-mi iasă”, a declarat actrița.

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Singurul motiv pentru care Adela Popescu ar divorța de Radu Vâlcan: ”Pentru mine ar fi sfârșitul!”

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