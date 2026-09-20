Părintele Nicodim Nechita, găsit mort la 63 de ani. A fost slujitor al aceleiași biserici timp de 33 de ani

Doliu într-o comunitate din nordul județului Botoșani, după ce un preot în vârstă de 63 de ani a fost găsit fără viață. Părintele era cunoscut și apreciat de localnici, iar vestea dispariției sale a provocat o puternică emoție în rândul credincioșilor.

Potrivit primelor informații, preotul ar fi suferit un stop cardiac. Trupul său va fi depus în locul pe care chiar el l-ar fi indicat apropiaților drept locul în care își dorea să fie înmormântat.

Nordul județului Botoșani este în doliu, după moartea unui preot cunoscut și apreciat de întreaga comunitate. Părintele Nicodim Nechita s-a stins din viață la vârsta de 63 de ani, lăsând în urmă numeroși credincioși îndurerați.

Preotul a decedat chiar în casa parohială

Conform informațiilor disponibile, părintele și-ar fi găsit sfârșitul în casa parohială. Un echipaj medical a fost solicitat de urgență și a intervenit la fața locului. Însă, în pofida eforturilor de resuscitare, medicii nu au mai reușit să-l salveze, relatează Glasul Nordului.

După deces, trupul preotului a fost dus la biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Teioasa, lăcașul în care acesta a slujit vreme de 33 de ani.

Enoriașii, apropiații și toți cei care vor să-i aducă un ultim omagiu pot merge la biserica din Teioasa până miercuri, ziua în care este programată slujba de înmormântare.

Părintele Nicodim Nechita își va găsi locul de veci chiar în curtea lăcașului în care a slujit mai bine de trei decenii, aceasta fiind dorința pe care și-a exprimat-o în timpul vieții.

„Părintele Nicodim Nechita, va fi înmormântat în curtea bisericii Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Teioasa, miercuri 23 septembrie 2026 la orele amiezii. Aceasta a fost dorința sa mai veche, după 33 de ani de slujire neîncetată la această parohie. Dumnezeu să-l ierte și să-l aibă în paza sa!”, au transmis autoritățile locale, pe rețelele de socializare.

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