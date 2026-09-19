Camion românesc, implicat într-un accident în Belgia! Mașina unor tineri a fost distrusă în urma impactului

Un accident violent s-a produs vineri dimineață pe autostrada E34 din Belgia, în apropiere de Kemzeke, în provincia Flandra de Est. O mașină în care se aflau doi tineri s-a izbit din spate de un camion românesc care circula pe șosea.

Cei doi tineri se întorceau acasă după ce participaseră la o petrecere. Accidentul s-a produs în jurul orei 7.30, iar primele informații indică posibilitatea ca șoferul să fi ațipit la volan. Circumstanțele exacte ale producerii coliziunii urmează să fie stabilite.

Tinerii au avut nevoie de îngrijiri medicale

Pasagerul se afla în partea dreaptă a autoturismului și dormea în momentul impactului. Acesta își lăsase scaunul pe spate, iar mașina a fost distrusă tocmai în zona în care se afla. Deși imaginile de la locul accidentului indică amploarea coliziunii, tânărul a suferit câteva răni.

Atât pasagerul, cât și conducătorul auto au fost preluați de echipajele de intervenție și transportați la spital pentru a primi îngrijiri medicale. Nu au fost raportate informații privind existența unor răni grave.

Situația a provocat panică imediat după producerea accidentului, deoarece exista temerea că autoturismul ar putea fi cuprins de flăcări. Pompierii ajunși la fața locului au verificat mașina și au stabilit că nu izbucnise un incendiu.

Vaporii observați în zona motorului au fost provocați de lichidul de răcire care ajunsese pe componentele încinse ale autoturismului. Fenomenul a creat impresia că mașina ar putea lua foc.

Pentru desfășurarea intervenției și îndepărtarea vehiculelor implicate, autoritățile au decis închiderea temporară a autostrăzii E34. Măsura a dus la formarea unor coloane importante de mașini, traficul fiind blocat pe o distanță care a ajuns până la Vrasene.

CITEȘTE ȘI: S-a aflat numele jurnaliștilor care au murit în accidentul de elicopter din Los Angeles. Colegii sunt devastați

Mister în cazul lui Viorel Oarză, interlopul găsit împușcat într-o pădure din Iași. Ipoteza pe care o exclud apropiații săi