Locul unde oamenii primesc bani anual fără să facă nimic pentru ei. De ce există această plată

Multe persoane și-ar dori să primească bani doar pentru faptul că locuiesc într-o anumită zonă. Pare greu de crezut, însă un astfel de sistem există în Statele Unite. În Alaska, rezidenții care îndeplinesc anumite condiții pot încasa în fiecare an bani proveniți dintr-un fond alimentat de veniturile obținute din resursele naturale ale statului.

Programul poartă numele Permanent Fund Dividend (PFD) și funcționează de câteva decenii. La baza lui se află Alaska Permanent Fund, creat după dezvoltarea industriei petroliere. O parte din banii proveniți din exploatarea resurselor naturale a fost direcționată către un fond care este investit, iar o parte din câștigurile acestuia ajunge ulterior la populație.

Cum poți să primești bani în plus

Important este că PFD nu reprezintă un salariu și nici un ajutor destinat exclusiv persoanelor cu venituri reduse. În 2025, de exemplu, fiecare beneficiar eligibil a primit 1.000 de dolari. Valoarea nu este însă fixă și poate varia de la un an la altul.

Nici mutarea în Alaska nu este suficientă pentru a primi banii. Pentru dividendul aferent anului 2026, solicitantul trebuia să fi avut statut de rezident al statului pe întreaga perioadă a anului 2025 și să intenționeze să rămână acolo pe termen nelimitat. De asemenea, nu trebuie să fi revendicat rezidența într-un alt stat sau într-o altă țară în perioada relevantă.

Beneficiarii nu sunt doar adulții. Și copiii pot primi dividendul, dacă sunt respectate toate cerințele, inclusiv existența unui sponsor eligibil. Astfel, într-o familie cu patru membri, suma totală poate deveni semnificativă.

Există însă și reguli privind absențele din Alaska. În anumite situații, rezidenții pot pleca temporar, dar o absență mai mare de 180 de zile pentru un motiv neacceptat de lege poate afecta eligibilitatea.

Un alt detaliu important este că banii nu sunt acordați automat în fiecare an. Cererea trebuie depusă anual, în mod obișnuit între 1 ianuarie și 31 martie.

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