Ce note a luat fiica Ancăi Serea la Bacalaureat 2026. Mama ei a răbufnit: „Inuman și nedrept!”

Anca Serea a vorbit despre performanța obținută de fiica sa, Sarah, la examenul de Bacalaureat. Vedeta s-a declarat încântată de rezultatele adolescentei. Însă a mărturisit că experiența examenului a fost umbrită de nemulțumirile legate de modul în care au fost organizate probele.

În familia Ancăi Serea este motiv de sărbătoare după încheierea examenului de Bacalaureat. Sarah, fiica cea mare a vedetei, a obținut note care au adus multă satisfacție părinților. Anca Serea a vorbit cu mândrie despre reușita adolescentei.

Cu toate acestea, vedeta a mărturisit că perioada examenelor nu a fost lipsită de dificultăți. Ea a criticat condițiile în care elevii au susținut probele, menționând că temperaturile foarte ridicate din ultimele zile au făcut ca experiența să fie mult mai solicitantă pentru candidați.

Ce note a luat Sarah Serea la examenul de Bacalaureat

Pe întreaga perioadă a pregătirii pentru Bacalaureat, Anca Serea i-a fost alături fiicei sale și a încurajat-o la fiecare pas. După publicarea rezultatelor, vedeta a răspuns curiozității urmăritorilor din mediul online și a dezvăluit ce note a obținut Sarah la examen.

Tânăra a încheiat Bacalaureatul cu două note de peste 9 și una sub acest prag, performanță care a adus multă bucurie în familie. Anca Serea a transmis că este foarte mândră de rezultatele fiicei sale și de efortul depus.

În același timp, vedeta și-a exprimat nemulțumirea față de condițiile în care elevii au susținut probele. Ea a mărturisit că temperaturile ridicate au făcut examenul mult mai dificil decât ar fi trebuit.

„Sunt tare mândră de cât de mult a muncit Sarah! Două note peste 9 și una sub. Dacă vorbim despre condițiile de desfășurare a acestuia, inuman și nedrept!”, a scris Anca Serea pe rețelele de socializare.

Anca Serea a criticat condițiile de desfășurare ale examenului

Deși s-a declarat foarte mulțumită de rezultatele obținute de Sarah, Anca Serea a criticat condițiile în care elevii au susținut examenul de Bacalaureat. Vedeta a atras atenția asupra temperaturilor ridicate din timpul probelor scrise, organizate într-o perioadă în care Bucureștiul și mai multe județe din țară se aflau sub avertizări de caniculă.

Prin mesajul publicat în mediul online, Anca Serea și-a exprimat dezamăgirea față de modul în care s-a desfășurat examenul în aceste condiții, iar opiniile sale au fost împărtășite de numeroși părinți și absolvenți. Mulți dintre cei care au reacționat au susținut că temperaturile extreme au făcut ca susținerea probelor să fie mult mai dificilă pentru candidați.

Odată cu încheierea examenului de Bacalaureat, Sarah își îndreaptă atenția către studiile universitare. Fiica Ancăi Serea și-a depus candidatura la Istituto Marangoni, instituție de prestigiu din Europa, cunoscută pentru programele sale în domeniile modei, designului și industriilor creative.

Tânăra își dorește să își continue pregătirea într-un mediu academic internațional. Astfel, urmează să facă un nou pas spre cariera pe care și-o propune.

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