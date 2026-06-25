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Fiica Maiei Morgenstern, atacată pe internet. Răspunsul Cabiriei după acuzațiile de cerșetorie

De: Emanuela Cristescu 25/06/2026 | 14:46
Fiica Maiei Morgenstern, atacată pe internet. Răspunsul Cabiriei după acuzațiile de cerșetorie
Fiica Maiei Morgenstern, atacată pe internet. Răspunsul Cabiriei după acuzațiile de cerșetorie
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Cabiria Morgenstern, fiica legendarei actrițe Maia Morgenstern, a stârnit o adevărată furtună în mediul online după ce s-a afișat într-o ipostază complet neașteptată. Fanii au rămas șocați după ce tânăra le-a cerut lucruri de pomană pentru bebelușul ei, doar ca să nu mai dea ea bani din buzunar.

Totul a pornit în momentul în care Cabiria a început pregătirile pentru prima escapadă la malul mării alături de micuțul ei. Dorind să fie extrem de organizată, dar și chibzuită cu bugetul familiei, fiica actriței le-a propus urmăritoarelor sale un schimb de experiență, dar și de… bunuri.

Cabiria Morgenstern, acuzată că cerșește

Aceasta a lăsat de înțeles că ar accepta bucuroasă cadouri sau donații în obiecte destinate bebelușilor, lucru care a activat imediat tabăra contestatarilor.

„O să plec în prima vacanță cu bebe la mare. Dacă vreți să îi luați un cadou de first beach trip pentru că urmează să fac o listuță de necesități și mi-ar prinde bine să mai reduc din costuri. SAU DACĂ SUNTEȚI MĂMICI ȘI AVEȚI CHESTII DE DONAT/RECOMANDĂRI/SFATURI. De asemenea, trebuie să cumpăr baby gate ca nebunu’ ăsta să mișcă repede ca un gândac și trebuie să îl protejez de scări”, a spus Cabiria.

Fiica Maiei Morgenstern, atacată pe internet. Răspunsul Cabiriei după acuzațiile de cerșetorie
Fiica Maiei Morgenstern, atacată pe internet. Răspunsul Cabiriei după acuzațiile de cerșetorie

Reacția dură a venit instant de la o internaută care a considerat total nepotrivit gestul fetei celebrei actrițe de a cere lucruri gratis pe rețelele de socializare. Vizibil deranjată de îndrăzneala Cabiriei, femeia i-a lăsat un comentariu extrem de tăios, menit să o pună într-o lumină proastă.

„Nu ți-e rușine să ceri lucruri?”, a întrebat-o internauta.

„Revino-ți, tu, fată!”

Însă Cabiria nu s-a lăsat deloc intimidată! Tânăra a trecut imediat la contraatac și i-a servit femeii o replică extrem de ascuțită, mirându-se totodată cum de există persoane care o spionează pe internet doar pentru a vărsa venin.

„Hai, măi! totuși faci ceva frumos și demn cu viața ta, păi nu e păcat să trimiți mesaje cu hate pe internet? Revino-ți, tu, fată! PS: foarte interesant cum oameni care nu mă urmăresc și cu care nu mă cunosc îmi văd story-urile și răspund la ele. Eu abia apuc să văd story-urile cunoscuților. Dragă, cum m-ai găsit?”, a spus fiica celebrei actrițe.

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Maia Morgenstern, reacție dură după ce internauții i-au jignit fiica. Cabiria are un copil cu un bărbat de 63 de ani

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