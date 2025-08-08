A anunțat că e gravidă, dar a primit numai JIGNIRI! Actrița din România e uluită: „Nu am înțeles și nu...”

A dat marea veste că este însărcinată, dar a fost criticată dur! Actrița din România este de-a dreptul uluită! A primit numai jigniri pe rețelele de socializare! Iată cum a reacționat în urma comentariilor!

Fiica actriței Maia Morgenstern a avut parte de o surpriză amară în momentul în care a decis să împărtășească cu lumea vestea că este însărcinată. În loc de mesaje de felicitare și gânduri bune, tânăra s-a trezit bombardată cu insulte și comentarii acide pe rețelele de socializare.

Pe 7 august, Cabiria Morgenstern a dezvăluit public că urmează să devină mămică pentru prima oară și sarcina este deja în ultimul trimestru. Emoționată, tânăra a împărtășit momentul special cu urmăritorii săi de pe rețelele de socializare, dar reacțiile primite nu au fost deloc cele la care se aștepta.

În doar câteva ore, postarea ei a fost invadată de o avalanșă de mesaje răutăcioase, critici gratuite și jigniri din partea unor internauți care, fără să o cunoască personal, au transmis comentarii negative.

Cum a reacționat Cabiria Morgenstern

Deși astfel de atacuri ar fi putut să o deranjeze, mai ales în perioada sensibilă a sarcinii, fiica actriței Maia Morgenstern a preferat să nu pună la suflet și să nu se lase afectată de valul de ură. A demonstrat că știe să facă față situației cu capul sus.

Se află într-o perioadă în care emoțiile sunt puternice și trăirile intense, însă Cabiria Morgenstern reușește să rămână calmă și să nu-și lase bucuria umbrită de răutățile gratuite de pe rețelele de socializare. Așadar, tânăra își vede de drumul ei și se pregătește cu zâmbetul pe buze să devină mamă pentru prima oară.

„Nu am înțeles și nu înțeleg în continuare pasiunea oamenilor pentru a insulta străini pe internet, dar recunosc că a devenit o sursă neașteptată de entertainment să mă uit la comentariile hateful de la postarea de pe Facebook cu mine”, a fost mesajul transmis de Cabiria Morgenstern după ce a primit comentarii răutăcioase.

