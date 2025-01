Maia Morgenstern, umilită la Teatrul Evreiesc de Stat: „Ce cauți tu aici? Cu ce drept?”

Un eveniment alarmant a avut loc recent la Teatrul Evreiesc de Stat, unde actrița Maia Morgenstern, una dintre cele mai apreciate figuri ale scenei românești, a fost umilită într-un mod revoltător. Artista, care activează în acest teatru de peste patru decenii, a fost confruntată cu o atitudine disprețuitoare chiar în spațiul în care și-a dedicat cariera.

Incidentul s-a petrecut în timpul unei repetiții, când i s-a pus sub semnul întrebării prezența în teatru. Deși nu a dorit să facă public numele persoanei responsabile, Morgenstern a descris situația ca fiind un atac la demnitatea sa profesională, alimentat de calomnii și atitudini denigratoare care persistă de ceva vreme.

Maia Morgenstern s-a confruntat cu o lipsă de respect șocantă, într-un loc care ar trebui să reprezinte un sanctuar pentru creativitate și profesionalism. Faptul că unei personalități de o asemenea anvergură i se contestă dreptul de a fi prezentă pe scena pe care a slujit-o zeci de ani reflectă o atitudine nocivă care, din păcate, persistă în unele medii artistice.

Actrița a fost profund deranjată de această experiență, pe care a considerat-o nu doar o jignire personală, ci și un afront la adresa întregii sale cariere. Vizibil afectată, actrița a ales să își exprime public nemulțumirea și tristețea printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare. Postarea sa pe Facebook a atras imediat atenția, devenind virală și stârnind numeroase reacții din partea colegilor de breaslă, dar și a publicului.

„Iată că astăzi a trebuit să trăiesc pe propria-mi piele o situație, un eveniment, o atitudine pe care o credeam de mult apusă. Definitiv. Uitată. De nerepetat. De neacceptat. Iată, astăzi, când am ajuns în teatru, la muncă, la repetiție mi-a fost contestat dreptul de a intra. De a mă afla în incinta Teatrului, Teatrul Evreiesc de Stat, unde muncesc de 45 de ani. Se pune sub semnul întrebării dreptul meu a munci în teatru, ca actriță. , am fost întrebată.

Am preferat să mă strecor pe lângă pereți. Să nu răspund. Să nu dezvolt un conflict. Să nu răspund la agresivitate. Dar mi-a stat mintea în loc. Am tăcut. Am greșit. De multă vreme sunt supusă unor atacuri imunde, mizerabile. Nedemne. Calomnioase. Defăimare. Am încercat să nu pun la suflet. Să mă fac că nu observ. Te pui cu toți…treci, dragă, mai departe! Mă sfătuiau mulți. Cred c-am greșit. E prea mult. E oribil. Copiii mei au fost alungați din TES. Acum e rândul meu?!”, a transmis actrița pe pagina sa de Facebook.