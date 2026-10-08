Cum arată Cristina Pucean, la un an de la despărțirea de Bogdan de la Ploiești. S-a îngrășat 12 kilograme

Cum arată Cristina Pucean, la un an de la despărțirea de Bogdan de la Ploiești. S-a îngrășat 12 kilograme
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Cristina Pucean/ sursă foto: Instagram
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Se poate spune că, într-un final, despărțirea de Bogdan de la Ploiești i-a priit Cristinei Pucean. Dacă în primele luni de la ruptură a pierdut rapid câteva kilograme, acum, la un an de la despărțire, dansatoarea se mândrește cu o nouă siluetă. Schimbarea a fost primit cu multă bucurie, mai ales că acum este nevoită să își schimbe o mare parte din hainele din garderobă. 

La fix un an de la despărțirea de Bogdan de la Ploiești, Cristina Pucean traversează una dintre cele mai înfloritoare perioade. Dansatoarea a suferit și a trecut prin momente delicate, însă în ultima perioadă, se poate spune că astrele par să se fi aliniat în favoarea sa.

Cum arată Cristina Pucean după ce s-a îngrășat

În timp ce Bogdan de la Ploiești și-a refăcut viața alături de Vanessa, nepoata lui Sorinel Puștiu, Cristina Pucean s-a concentrat pe propria transformare profesională, emoțională, dar și fizică. Recent, dansatoarea le-a mărturisit prietenilor virtuali că s-a îngrășat 12 kilograme, motiv pentru care este nevoită să scape de majoritatea hainelor din garderobă.

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„Am primit multe întrebări despre acest costum, așa că vă anunț că este de vânzare. M-am îngrășat puțin și nu îmi mai vin”, a scris Cristina Pucean în postare.

Pe plan sentimental, Cristina Pucean s-a „urnit” ceva mai greu decât Bogdan de la Ploiești. După o perioadă în care și-a plâns durerea și suferința, dansatoarea și-a încercat norocul alături de Albert NBN. Totul a început după ce CANCAN.RO i-a surrpins împreună în mai multe ipostaze apropiate, iar de atunci aparițiile lor au devenit tot mai dese. Au urmat ieșiri în oraș, momente petrecute împreună și chiar întâlniri cu familia trapperului – vezi AICI detalii.

Mai mult de atât, trapperul i-a dovedit Cristinei Pucean că este o persoană specială din viața sa și i-a făcut o dedicație de dragoste aparte: și-a gravat numele ei pe lanțul său de aur. Nu este singurul nume notat, însă numai una este Cristina. El a postat pe social media un videoclip în care își prezintă noul lanț de aur, încrustat cu sute de diamante, bijuterie care pare să aibă o semnificație aparte pentru el.

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