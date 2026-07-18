Pe cine a luat Alexandru Ciucu în brațe la LOFT. Reuniune „la nivel înalt” pe litoral

Designerul Alexandru Ciucu revine în circuitul monden. Iată-l la Loft Mamaia, celebrul club unde își fac vacanțele cele mai cunoscute personaje din lumea celor bogați și faimoși. Alexandru Ciucu bifează cu brio ambele categorii. CANCAN.RO a surprins distracția de noapte la care participă și Alexandru Ciucu, în general o persoană sobră. În club dă peste cineva ultracunoscut, prilej de mare bucurie? Dar cine să fie?

Vedeta care îmbracă vedetele, așa ar putea fi descris pe scurt Alexandru Ciucu. El este atât furnizor al Casei Regale, cât și designerul ales de Gigi Becali pentru deja celebrele sale costumații ortodoxe, cu cruci roșii brodate pe hanorace și căciuli, cu care Becali a tot fost văzut pe la ctitoria sa din Pipera.

În Loft Mamaia, Alexandru Ciucu e îmbrăcat fără mari pretenții de eleganță, cu o cămașă bleumarin și o pereche de pantaloni tip chinos. O ținută lejeră, de seară, pentru o noapte de relaxare cu prietenii. Și prietenii nu întârzie să apară. E vorba de… Bogdan Ionescu, zis și Syda, fostul soț al Elenei Băsescu. Omul care a fost ginerele lui Traian Băsescu nu pare să fie însoțit de nicio doamnă sau domnișoară. Alexandru Ciucu îl îmbrățișează pe Syda, e fericit să-l vadă.

Alexandru Ciucu a avut o perioadă destul de dificilă până pe la mijlocul anului 2025, pe fondul proceselor generate de divorțul de Alina Sorescu. Într-un interviu acordat CANCAN.RO el declara că se gândește la o nouă relație, dar problema e că nu prea are timp, având în vedere programul complicat de custodie pe care îl are pentru cele două fete ale sale din relația cu Alina Sorescu. Pe lângă asta, mai e și businessul, cu promovare și lansarea de colecții noi. Rămâne destul de puțin timp pentru distracție, așa că o seară în Loft e o evadare prețioasă și Alexandru Ciucu profită.

Deși sunt despărțiți de mult timp și divorțați definitiv de mai bine de un an, Alexandru Ciucu și fosta soție Alina Sorescu au început să-și mai atenueze conflictul și să reia comunicarea. Recent ei au fost din nou împreună, motivul fiind aniversarea fetiței celei mai mari, Raisa, care a împlinit 10 ani, un eveniment important și cei doi părinți s-au reunit, pentru binele copiilor lor – toate detaliile au fost oferite AICI.

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