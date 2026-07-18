Dieta lui Bogdan Talașman. Cum a slăbit actorul din Adela 50 de kilograme

Actorul Bogdan Talașman, cunoscut publicului pentru rolurile din serialele „Adela”, „Iubire cu parfum de lavandă” sau „Băieți buni”, a trecut printr-o transformare spectaculoasă. Artistul a reușit să slăbească aproximativ 50 de kilograme în doar șapte luni, iar schimbarea i-a influențat complet stilul de viață și starea de sănătate.

În urmă cu mai bine de un deceniu, Bogdan Talașman se confrunta cu obezitatea și ajunsese să cântărească în jur de 140 de kilograme. Hotărât să își recapete sănătatea, actorul și-a schimbat radical rutina. A adoptat un regim alimentar echilibrat, a început să meargă constant la sală și a introdus alergarea în programul său zilnic.

Bogdan Talașman și-a păstrat condiția fizică și după trecerea anilor

Primele încercări nu au fost deloc ușoare. Din cauza greutății, efortul fizic îi crea mari dificultăți, iar la început nu a reușit să alerge decât o distanță foarte scurtă. Cu toate acestea, nu a renunțat și a continuat să se antreneze. După numai șapte luni de disciplină și perseverență, reușise deja să elimine 50 de kilograme și chiar să participe la primul său maraton montan.

Experiența l-a motivat să continue, astfel că, în anii următori, a luat startul la numeroase competiții de alergare montană, pe care le-a dus de fiecare dată până la final. Actorul spune că pierderea în greutate i-a oferit nu doar o condiție fizică mai bună, ci și sentimentul că și-a recăpătat bucuria de a trăi.

„Acum vreo 10 ani eram foarte gras, practic obez, și cu regim alimentar, sală și mult alergat am reușit în 7 luni să dau jos 50 de kg. Țin minte că în prima zi în care m-am apucat de alergat, aveam undeva la 140 de kg, am mers rapid vreo 300 de metri și am căzut, credeam că am făcut infarct! După 7 luni m-am înscris la primul meu maraton montan pe care l-am terminat. Ulterior au mai fost 10-11 maratoane pe munți, pe coclauri, și pe toate le-am dus la capăt! Practic momentul în care am scăpat de haina aia grea pe care o purtam cu mine zi de zi, viața mea s-a schimbat. Începusem să trăiesc din nou”, a povestit Bogdan Talașman.

Puțini știu însă că înainte de a deveni actor, Bogdan Talașman alesese un cu totul alt drum. Acesta a început studiile la Facultatea de Construcții, însă și-a dat seama că adevărata sa pasiune este actoria. A renunțat la prima facultate și, în 1993, a fost admis la UNATC, decizie pe care o consideră una dintre cele mai importante din viața sa, căci a jucat în numeroase producții.

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