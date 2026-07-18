Cum arată casa lui David Popovici. Campionul român a optat pentru un design contemporan

Dincolo de rezultatele remarcabile obținute la înot, David Popovici atrage atenția și prin modul în care își organizează viața de zi cu zi. Sportivul român a ales să locuiască într-un ansamblu rezidențial exclusivist din apropierea Capitalei, un spațiu care îi oferă liniștea necesară recuperării și condiții potrivite pentru un campion de nivel internațional.

Conform informațiilor prezentate de Viva.ro, David Popovici și-a ales locuința într-un complex rezidențial din zona Lacului Tătaru, mai exact în ansamblul Liziera de Lac. Proprietatea are un stil arhitectural modern, iar întregul proiect a fost conceput pentru a combina confortul unui spațiu contemporan cu apropierea de natură.

Imaginile pot fi văzute în galeria foto de mai jos.

Ansamblul pune la dispoziția locatarilor mai multe facilități dedicate unui stil de viață activ, printre care se regăsesc zone verzi, terenuri sportive, o sală de fitness și o piscină semiolimpică. Bazinul din complex poartă numele campionului român, fiind un element distinctiv al acestei comunități rezidențiale.

Facilități pe măsura unui campion mondial

Pentru un atlet de nivel înalt, existența unor condiții de pregătire la îndemână poate face diferența în rutina zilnică. Bazinul semiolimpic din cadrul complexului îi oferă lui David Popovici posibilitatea de a se antrena și de a-și menține forma fizică fără să fie nevoit să se deplaseze departe de casă.

Considerat unul dintre cei mai valoroși înotători ai lumii, campionul român își desfășoară cea mai mare parte a activității în jurul antrenamentelor, concursurilor și obiectivelor sportive.

În ce zonă locuiește David Popovici

Complexul în care locuiește David Popovici este situat într-un cadru mai liniștit, însă păstrează legătura cu aglomerația urbană. Conform informațiilor publicate de sursa citată, ansamblul se află la o distanță de aproximativ 20 de minute de zona Pallady, oferind un echilibru între intimitate și accesibilitate.

Dezvoltatorii au în vedere și extinderea proiectului prin amenajarea unor noi zone destinate comunității, precum spații comerciale, restaurante și alte servicii. În afara bazinului, campionul român acordă importanță și studiilor. David Popovici a început facultatea la Universitatea din București, unde a urmat programul de Psihologie și Științele Educației, însă perioada intensă de pregătire pentru Jocurile Olimpice l-a determinat să pună pe primul plan cariera sportivă.

După această etapă, înotătorul a ales să își continue parcursul academic la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială.

Locuința aleasă de David Popovici se potrivește cu stilul de viață al unui sportiv de elită, oferindu-i un spațiu dedicat atât recuperării, cât și momentelor de liniște. Într-un program dominat de antrenamente, concursuri și obiective academice, campionul român caută să mențină un echilibru între cariera sportivă și viața personală.

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