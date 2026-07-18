TikTok, din nou în centrul unui caz dramatic. O mamă cere adevărul despre moartea fiului său de 14 ani

Mama unui adolescent despre care crede că a murit în urma unei provocări de pe TikTok a obținut redeschiderea anchetei privind decesul fiului său. Judecătorii britanici au decis că există noi dovezi și piste de investigat, în special în ceea ce privește activitatea online a băiatului și rolul pe care l-ar fi putut avea rețelele sociale. Familia speră că noua anchetă va face lumină asupra circumstanțelor tragediei și va contribui la o mai bună protecție a copiilor în mediul digital.

Anchetă după apariția unor posibile dovezi privind TikTok

Jools Sweeney, un adolescent de 14 ani din Gloucestershire, a murit în aprilie 2022. Ancheta inițială privind decesul său a durat doar 23 de minute și s-a încheiat cu o concluzie narativă, fără audierea unor martori.

Mama sa, Ellen Roome, susține de atunci că fiul ei și-ar fi pierdut viața în urma unei provocări online care a mers prost. Ea a contestat în instanță modul în care a fost desfășurată ancheta și a intentat acțiune împotriva medicului legist-șef din Gloucestershire.

Avocații femeii au prezentat în fața Înaltei Curți argumentul că între timp au apărut noi dovezi privind rolul rețelelor sociale în moartea lui Jools și că mai multe direcții importante de investigație nu au fost analizate.

La finalul audierii de joi, doi judecători au anulat concluziile anchetei inițiale și au dispus redeschiderea acesteia.

Mama băiatului: „Există întrebări care merită răspuns”

După pronunțarea deciziei, Ellen Roome a declarat că hotărârea reprezintă un moment important pentru familie.

„Sistemul juridic a recunoscut, în sfârșit, că există întrebări care merită să primească răspuns”, a spus aceasta.

Femeia a subliniat că fiecare familie îndoliată are dreptul să știe că toate pistele posibile, inclusiv viața digitală a copilului, au fost investigate corespunzător.

„Sperăm că acesta este un punct de cotitură, nu doar pentru aflarea adevărului despre Jools, ci și pentru a face mediul online mai sigur pentru fiecare copil.

Cea mai mare speranță a noastră este ca într-o zi nicio familie să nu mai fie nevoită să treacă printr-o asemenea tragedie. Companiile de social media trebuie să facă tot ce le stă în putere pentru a împiedica moartea copiilor.

Niciun părinte nu ar trebui să-și îngroape copilul pentru că un conținut periculos a ajuns la el.

Această decizie înseamnă că, în sfârșit, un medic legist va putea examina viața digitală a lui Jools folosind competențe legale care nu existau în 2022, când el a murit”, a declarat Ellen Roome.

Judecătorii: „Există piste importante care nu au fost analizate”

Lord Justice Warby, care a judecat cauza alături de judecătoarea Heather Williams, a afirmat că o nouă anchetă este „dezirabilă în interesul justiției”, deoarece este acum clar că există „mai multe direcții de investigație potențial relevante” care nu au fost analizate anterior.

Magistratul a precizat că este imposibil de spus în acest moment dacă noua anchetă va ajunge la aceeași concluzie, iar stabilirea limitelor investigației va reveni medicului legist desemnat să o conducă.

Noi indicii privind TikTok și o posibilă tentativă de șantaj

Harry Lambert, avocatul lui Ellen Roome, a susținut că redeschiderea anchetei este justificată de „un volum considerabil de dovezi noi și de numeroase deficiențe în investigația inițială”, în special în ceea ce privește rolul rețelelor sociale și, mai ales, al TikTok.

El a precizat însă că există și alte aspecte neinvestigate, fără legătură directă cu TikTok.

Potrivit avocatului, cu puțin timp înainte de moarte, Jools fusese contactat de un cont fals de Instagram administrat de o grupare infracțională africană. Analiza telefonului adolescentului a indicat și existența unei „posibile tentative de extorcare sau sextorcare”.

„Doamna Roome dorește doar să afle adevărul despre modul în care a murit fiul său, indiferent unde vor conduce dovezile”, a declarat avocatul.

TikTok nu s-a opus redeschiderii anchetei

Atât medicul legist, cât și reprezentanții TikTok nu s-au opus solicitării de redeschidere a anchetei. Anthony Jones, avocatul platformei TikTok, a declarat că firma „înțelege pe deplin argumentele” care susțin organizarea unei noi investigații.

Ellen Roome este una dintre cei cinci părinți britanici care au deschis procese împotriva TikTok în Statele Unite după moartea copiilor lor. În același timp, ea militează pentru modificarea legislației, astfel încât platformele sociale să fie obligate să le ofere părinților îndoliați acces la datele digitale ale copiilor decedați.

Ofcom investighează TikTok privind protecția copiilor

Decizia instanței a venit în aceeași zi în care autoritatea britanică de reglementare în comunicații, Ofcom, a anunțat deschiderea unei investigații privind TikTok.

Instituția analizează dacă metodele folosite de platformă pentru verificarea vârstei utilizatorilor sunt suficiente pentru a împiedica expunerea copiilor la conținut periculos.

Ellen Roome a afirmat că această investigație demonstrează că platformele „nu fac suficient” pentru a proteja copiii și le-a mulțumit autorităților pentru demers.

Avocații cer schimbarea regulilor privind anchetele în cazurile copiilor

Gary Miller, partener în cadrul firmei de avocatură Mishcon de Reya, care o reprezintă pe Ellen Roome, consideră că actualele proceduri de investigare „nu mai sunt potrivite pentru lumea digitală în care trăim” și îi privează pe părinți de răspunsurile la care au dreptul.

„Ceea ce cerem nu este ceva radical, ci pur și simplu bun-simț. Protocoalele și competențele tuturor instituțiilor implicate în investigarea morții unui copil trebuie revizuite, actualizate și armonizate, astfel încât fiecare probă relevantă, în special datele de pe rețelele sociale, să fie păstrate și puse la dispoziția medicului legist încă din primele etape ale anchetei”, a declarat avocatul.

Acesta a descris hotărârea de joi drept „extraordinară” și i-a încurajat pe părinții aflați în situații similare să nu renunțe.

„Nu acceptați un refuz. Nu acceptați că nu se poate face nimic. Nu acceptați că nu aveți dreptul la mai multe informații. Dacă sunteți nemulțumiți de modul în care a fost desfășurată ancheta sau investigația poliției, ridicați-vă vocea și cereți răspunsuri”, a spus Gary Miller.

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