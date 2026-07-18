Plantele care te ajută să scapi de stres și oboseală. Ce recomandă specialiștii

Planta care te scapă de stres și îți redă energia. Ritmul alert, grijile de zi cu zi și nopțile în care somnul întârzie să apară își spun rapid cuvântul asupra organismului. Mulți români ajung să se confrunte cu oboseală continuă, lipsă de concentrare și senzația că nu își mai încarcă bateriile nici după un weekend de odihnă.

În astfel de situații, pe lângă un stil de viață echilibrat, anumite plante medicinale pot deveni un aliat important în lupta cu stresul.

Cu toate acestea, remediile naturale nu înlocuiesc tratamentele recomandate de medic și nici consultul de specialitate. Dacă starea de epuizare persistă mai multe săptămâni sau este însoțită de simptome precum febră, scădere inexplicabilă în greutate, dureri în piept ori dificultăți de respirație, este necesară o evaluare medicală.

Planta care te scapă de stres și îți redă energia

Atunci când organismul trece prin perioade tensionate, produce hormoni precum adrenalina și cortizolul pentru a face față provocărilor. Problema apare atunci când această stare devine permanentă. În timp, corpul începe să resimtă efectele suprasolicitării, iar printre cele mai frecvente simptome se numără oboseala care nu dispare nici după odihnă, dificultățile de concentrare, tulburările de somn, iritabilitatea, tensiunea musculară și recuperarea mai lentă după efort.

În astfel de situații, unele plante au fost studiate pentru capacitatea lor de a susține organismul în fața stresului.

Rhodiola rosea este considerată una dintre cele mai cunoscute plante adaptogene. Studiile arată că extractele standardizate pot contribui la reducerea oboselii psihice, îmbunătățirea atenției și creșterea rezistenței organismului în perioadele solicitante.

Tot în topul plantelor recomandate se află și Ashwagandha, folosită de secole în medicina ayurvedică. Cercetările sugerează că aceasta poate ajuta la reducerea nivelului perceput de stres, ameliorarea anxietății ușoare, îmbunătățirea somnului și susținerea stării generale de bine. Totuși, planta nu este potrivită pentru toate persoanele și poate interacționa cu anumite medicamente, motiv pentru care este indicat sfatul unui specialist înainte de administrare.

Recomandările medicilor

Panax ginseng este folosit de sute de ani pentru combaterea oboselii și susținerea vitalității. Potrivit studiilor, poate avea efecte benefice asupra rezistenței fizice, performanțelor cognitive, sistemului imunitar și senzației generale de epuizare.

Pentru cei care se confruntă cu stres și insomnii, roinița este una dintre cele mai populare alegeri. Consumată sub formă de ceai sau extract, aceasta poate favoriza relaxarea și un somn mai odihnitor.

La fel de cunoscut este și mușețelul, utilizat de generații pentru efectul său calmant. O cană de ceai poate contribui la relaxare, reducerea tensiunii nervoase și chiar la ameliorarea disconfortului digestiv provocat de stres.

Lavanda este apreciată atât în aromaterapie, cât și sub formă de infuzii. Aroma sa poate favoriza relaxarea, reduce anxietatea ușoară și contribui la un somn mai liniștit. Specialiștii avertizează însă că uleiul esențial nu trebuie administrat intern decât la recomandarea unui profesionist.

Florile de tei rămân unele dintre cele mai populare remedii naturale pentru liniștire și sunt consumate frecvent înainte de culcare, pentru relaxare și diminuarea tensiunii nervoase. În schimb, menta este recomandată mai ales persoanelor la care stresul este însoțit de probleme digestive, precum balonarea sau disconfortul gastric.

Atenție la sunătoare

Deși este utilizată în unele țări pentru ameliorarea simptomelor depresiei ușoare și moderate, sunătoarea trebuie administrată doar la recomandarea medicului. Planta poate interacționa cu numeroase tratamente, inclusiv anticoncepționale, anticoagulante, antidepresive, medicamente cardiovasculare și imunosupresoare.

Chiar dacă remediile naturale pot sprijini organismul în perioadele dificile, specialiștii subliniază că ele nu pot înlocui un stil de viață sănătos. Somnul de 7-9 ore pe noapte, alimentația echilibrată, hidratarea, mișcarea și pauzele regulate rămân cele mai eficiente metode pentru combaterea stresului și refacerea organismului.

De asemenea, nu există o plantă care să elimine complet stresul sau oboseala. Chiar și cele mai studiate plante adaptogene au efecte moderate, iar rezultatele diferă de la o persoană la alta. Înainte de administrarea oricărui supliment pe bază de plante, este recomandat să discuți cu medicul sau farmacistul, mai ales dacă urmezi un tratament, suferi de boli cronice ori ești însărcinată sau alăptezi.

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