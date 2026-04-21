Surpriză totală! Alina Sorescu și fostul soț, din nou împreună. Motivul emoționant

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au fost din nou în centrul atenției publice după ce au apărut împreună la un eveniment cu semnificație personală pentru familia lor. De data aceasta, motivul reunirii nu a avut legătură cu aspecte juridice sau cu disputele din ultimii ani, ci cu aniversarea fiicei lor celei mici, Raisa, care a împlinit vârsta de 10 ani.

Momentul a fost unul cu încărcătură emoțională pentru cei doi părinți, care au ales să lase deoparte tensiunile și neînțelegerile care au marcat perioada de după separare, concentrându-se exclusiv pe celebrarea copilului lor. Evenimentul a fost organizat într-un cadru familial restrâns, iar atmosfera a fost una relaxată, în care accentul a fost pus pe bucuria fetiței și pe ideea de unitate parentală, în ciuda drumurilor separate ale adulților.

Alina Sorescu și fostul soț, din nou împreună

În ultimii ani, relația dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu a fost una complicată, marcată de un proces de divorț îndelungat și de discuții publice care au atras atenția presei și a opiniei publice. În acest context, apariția lor împreună la o ocazie festivă a fost interpretată ca un semn de echilibrare a raporturilor dintre cei doi, cel puțin în ceea ce privește responsabilitatea comună față de copii.

Aniversarea Raisei a fost organizată astfel încât să reflecte importanța momentului, iar părinții au participat activ la desfășurarea evenimentului. Deși relația personală dintre ei a rămas separată, interacțiunea din cadrul acestei zile a sugerat o abordare mai calmă și mai orientată către cooperare.

În ultima perioadă, comunicarea dintre cei doi ar fi devenit mai eficientă, cel puțin în chestiunile care țin de creșterea și educația fetelor.

„La mulți ani, Raisa! Sunt fericit că ești fetița noastră, că ai o inimă atât de mare și atât de multă dragoste de dăruit. Sufletul tău blând și curat este un dar de la Dumnezeu și fiecare zi petrecută împreună, îmi reamintește ce norocos sunt că exiști în viața mea. Astăzi împlinești 10 primăveri și, împreună cu surioara ta, Carolina, sunteți primăvara sufletului meu. Vă iubesc cât universul și voi fi mereu lângă voi, indiferent de drum. Tata’, a scris Alexandru Ciucu.

