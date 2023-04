Cine i-a stat alături Alinei Sorescu, în ultima perioadă: „Am pus întotdeauna familia pe primul plan”

Divorțul dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu a fost unul dintre subiectele fierbinți din spațiul public, în ultima vreme. Ultimul an a fost unul extrem de dificil pentru artistă, însă a încercat să se refugieze în ceea ce îi place cel mai mult: muzica. În cadrul unui interviu, solista a vorbit despre ultima perioadă din viața sa, dar și despre cine a sprijinit-o.

În ultima perioadă, Alina Sorescu a trecut printr-un amalgam de stări. Divorțul nu a fost ușor de gestionat nici pentru ea, și nici pentru fetițele sale, Elena Carolina (9 ani) și Ana Raisa (6 ani), însă a reușit să-și recapete puterea de a merge mai departe. Muzica i-a fost refugiu și tot muzica este cea în care își găsește alinarea chiar și în aceste momente.

Chiar și așa, vedeta recunoaște că părinții săi îi sunt mereu alături și nu ar fi putut traversa perioada grea, fără sprijinul lor.

Vedeta susține că mama sa este cea mai bună prietenă de nădejde, ea fiind cea care i-a fost alături în toată această perioadă grea prin care trece.

„Mama mea e cea mai bună prietenă a mea, părinții mei sunt cei mai apropiați. Au fost, și vor fi, și cred că așa e normal să fie. Am pus întotdeauna familia pe primul plan, înaintea prietenilor. Cred că familia e cea mai importantă în viața oricărui om și am o familie extinsă foarte unită și sunt recunoscătoare pentru asta.

Am prieteni, da, am prieteni mulți și le-am simțit susținerea mereu, dar cred că în viața fiecărui om familia este cea mai importantă”, a declarat Alina Sorescu, pentru Unica.

