Cum arată viața Dianei Dumitrescu de când s-a retras din lumina reflectoarelor. „Regina Telenovelelor”, cu ochii în telefon pe plajă, soțul n-o scapă din priviri

Diana Dumitrescu, 42 de ani, este o actriță foarte cunoscută. Supranumită „Regina Telenovelelor”, ea e căsătorită de câțiva ani cu Alin Boroi, cu care are un băiat, pe nume Carol, de doar trei anișori. Iat-o surprinsă de CANCAN.RO pe plajă în Mamaia Nord, doar cu soțul său, la o pauză discretă de relaxare.

Diana Dumitrescu și-a început cariera în televiziune în 2005, când a fost distribuită în telenovela Păcatele Evei, în rolul Gretei. Apropo de păcate, Diana Dumitrescu a decis acum ceva timp se alăture bisericii penticostale și chiar să se boteze în ritul respectiv, lucru care la momentul respectiv a stârnit ceva rumoare. Indiferent de ce spun apropiații ei despre decizia de a se pocăi, a fost o decizie personală, care i-a făcut mult bine pe plan spiritual, după cum ea însăși declara AICI.

După rolul din 2005 au venit multe multe alte roluri în telenovele, atât ca protagonistă, cât și ca antagonistă (sau personajul cel rău, cum se mai spune). Diana Dumitrescu s-a descurcat cu brio în ambele ipostaze, chiar și în rolurile negative a fost foarte credibilă, deși ea se consideră un om bun, așa cum declara în interviul acordat CANCAN.RO.

Cei doi sunt așezați la plajă pe un șezlong și pe un fotoliu confortabil, departe de zona cu șezlonguri de lângă apă. În timp ce Diana Dumitrescu stă pe telefon, căutând probabil imnuri noi, sau rețete de diversificare pentru micuțul Carol, soțul pare să-i povestească ceva.

O scenă cât se poate de tihnită, pe care dacă ar picta-o cineva criticii ar spune că este încărcată de o simbolistică religioasă consistentă, de la crengile de palmier care îl ocultează pe Alin Boroi și până la paharul de lângă Diana Dumitrescu. În timp ce Alin Boroi bea un pahar de șpriț, Diana Dumitrescu pare să fi ales o băutură tip cocktail non-alcoolic. Ochelarii de soare supradimensionați, cum e moda în prezent, îi ascund Dianei Dumitrescu ochii și gândurile.

Actrița pare să-și ia foarte în serios declarațiile despre noua cale pe care a pășit alături de soțul ei, cea a pocăinței. Așa cum declara AICI, Diana Dumitrescu pare să fi renunțat la roluri, televiziune și zgomotul vieții mondene, și visează chiar să se mute la țară și să trăiască simplu, cu familia. Iată că această rupere de lume este încă dificilă și tentația unei zile la plajă încă există.

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