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Prognoza meteo azi, 18 iulie 2026. Dobrogea scapă de arșiță, dar nu și de furtuni! Ce se întâmplă pe litoral

De: Paul Hangerli 18/07/2026 | 06:30
Prognoza meteo azi, 18 iulie 2026. Dobrogea scapă de arșiță, dar nu și de furtuni! Ce se întâmplă pe litoral
Dobrogea nu scapă de furtuni, sursa-colaj CANCAN.RO
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Ziua de sâmbătă aduce un contrast puternic între canicula din prima parte a zilei și furtunile care se vor dezvolta după-amiaza și în cursul nopții. Sudul și vestul țării vor înregistra cele mai ridicate temperaturi, de până la 36 de grade, în timp ce regiunile montane și centrale vor fi cele mai expuse fenomenelor de instabilitate atmosferică. Sunt de așteptat vijelii, ploi torențiale și căderi de grindină pe arii restrânse, astfel că schimbările de vreme pot fi rapide și spectaculoase în numeroase zone ale țării.

Vremea de azi în România

Vremea va fi călduroasă în aproape toată țara, iar în vestul, sudul și sud-estul României se va instala canicula. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități, ceea ce va amplifica senzația de disconfort termic.

După orele prânzului, atmosfera va deveni tot mai instabilă. Se vor forma nori de furtună, iar în multe zone sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Rafalele vor atinge în general 40-60 km/h, iar izolat vor depăși 60-70 km/h. Cantitățile de apă vor ajunge frecvent la 10-20 l/mp, iar pe arii restrânse pot depăși 30-50 l/mp. Izolat vor cădea grindină de mici și medii dimensiuni, cu diametrul de 1-3 centimetri.

Temperaturile maxime vor varia între 26 de grade pe litoral și 35-36 de grade în sudul și vestul țării, în timp ce minimele vor fi cuprinse între 13 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 23 de grade pe litoral. În sud, est și pe alocuri în restul țării, noaptea va fi tropicală, cu temperaturi care nu vor coborî sub 20 de grade. Izolat se va forma ceață spre dimineață și în timpul nopții.

Vremea pe regiuni

Vremea în nordul și vestul țării

În Maramureș, Crișana și Banat vremea va fi foarte caldă, iar disconfortul termic va crește pe parcursul zilei. După-amiaza și seara sunt prognozate furtuni însoțite de averse torențiale, descărcări electrice și vijelii, iar pe alocuri se poate produce grindină. Maximele vor urca până la 34-36 de grade, iar minimele se vor situa între 17 și 21 de grade.

Vremea în sudul și sud-estul țării

Muntenia și sudul țării vor resimți din plin efectele caniculei. Temperaturile vor ajunge frecvent la 35-36 de grade, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic. Spre seară și în timpul nopții sunt posibile averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, în special în zonele centrale și nordice ale regiunii. Noaptea va fi tropicală, cu minime în jurul valorii de 20-22 de grade.

Vremea în Oltenia și sud-vest

Oltenia va avea o zi caniculară, cu temperaturi de 35-36 de grade și disconfort termic accentuat. După-amiaza și seara instabilitatea atmosferică va crește, astfel că sunt așteptate ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și, izolat, grindină. Minimele se vor încadra între 18 și 21 de grade, iar în unele zone noaptea va rămâne tropicală.

Vremea în estul și nord-estul țării

În Moldova vremea va fi călduroasă, cu maxime cuprinse între 30 și 34 de grade. Spre seară și pe timpul nopții, izolat vor apărea averse și descărcări electrice, iar vântul va avea intensificări de scurtă durată. Minimele vor fi cuprinse între 17 și 21 de grade, iar local se vor înregistra valori specifice unei nopți tropicale.

Vremea în centrul țării și în zona Carpaților

În Transilvania vremea va fi caldă, însă instabilitatea atmosferică se va manifesta mai pronunțat decât în alte regiuni. În cursul după-amiezii și al nopții sunt așteptate furtuni, ploi torențiale, descărcări electrice și vijelii, în special în zonele montane și depresionare. În Carpați, rafalele pot depăși 60-70 km/h, iar cantitățile de apă vor depăși local 30-50 l/mp. Maximele vor fi cuprinse între 28 și 33 de grade, iar în depresiunile din estul Transilvaniei minimele vor coborî până la 13 grade, cele mai scăzute din țară.

Vremea în Dobrogea și pe litoralul Mării Negre

Dobrogea va avea o zi călduroasă, însă temperaturile vor fi mai moderate pe litoral, unde maximele vor ajunge la aproximativ 26 de grade. În interiorul regiunii valorile vor fi mai ridicate, iar spre seară vor exista izolat condiții pentru averse și descărcări electrice. Minimele vor fi cuprinse între 20 și 23 de grade, iar pe litoral se va înregistra cea mai ridicată temperatură minimă din țară.

Vremea de azi în București

Capitala va avea parte de o nouă zi caniculară. Temperatura maximă va ajunge la 34-35 de grade, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de confort. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, însă spre seară vor apărea înnorări și condiții pentru averse slabe, de aproximativ 2-5 l/mp, însoțite de descărcări electrice și rafale de vânt de 35-40 km/h. Temperatura minimă va fi cuprinsă între 19 și 21 de grade, caracterizând o nouă noapte tropicală.

Vremea în marile orașe

  • București: 34-35°C / 19-21°C, caniculă, disconfort termic accentuat, posibilă furtună spre seară.
  • Cluj-Napoca: aproximativ 31-32°C / 16-18°C, vreme caldă, cu averse și descărcări electrice în a doua parte a zilei.
  • Timișoara: 35-36°C / 19-21°C, caniculă, urmată de vijelii și ploi torențiale.
  • Iași: 32-34°C / 18-20°C, vreme călduroasă, cu posibilitatea unor averse și descărcări electrice spre seară.
  • Craiova: 35-36°C / 19-21°C, caniculă și disconfort termic ridicat, urmate de furtuni locale.
  • Constanța: aproximativ 26°C / 22-23°C, vreme mai răcoroasă decât în restul țării, cu șanse reduse de ploi și vânt moderat.
  • Brașov: 29-30°C / 14-16°C, vreme caldă, dar instabilă după-amiaza, cu averse și descărcări electrice.

CITEȘTE ȘI: Final de iulie neobișnuit de rece în România. Ce se întâmplă cu vremea la începutul lunii august

Caniculă, instabilitate termică și averse însemnate cantitativ. ANM a emis mai multe coduri galbene

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