Mihaela Bilic îndrăgita nutriționistă a românilor demontează mitul „pastilei antiobezitate”. „Dacă dieta ar fi un medicament, ar trebui interzisă”

Promisiunile unor produse-minune care te ajută să slăbești rapid continuă să circule pe internet, însă unul dintre cei mai cunosști nutriționiști din România atrage atenția că astfel de soluții nu există. Specialistul vorbește despre reclamele false care îi folosesc imaginea, explică de ce dietele drastice pot face mai mult rău decât bine și arată de ce o adevărată „pastilă antiobezitate” ar veni la pachet cu efecte secundare greu de acceptat.

Mihaela Bilic, despre mitul „pastilei antiobezitate”

Nutriționista spune că imaginea sa este folosită fără acord în reclame online care promovează produse miraculoase pentru slăbit și îi avertizează pe oameni să nu creadă astfel de promisiuni.

„N-am pastila antiobezitate, cu toate că pe internet există o reclamă cu imaginea mea, în care se arată… nu știu… niște prafuri de slăbit, ceva miraculos… Și acolo spune «o să slăbești de o să-ți cadă pantalonii de pe tine», adică «o să slăbești mai mult decât îți dorești»… Nu, dragii mei, n-am inventat-o, că dacă aș fi inventat-o eram… ce să mai…”

Mesajul este unul clar: nu există produse care să rezolve, peste noapte și fără efort, problema excesului de greutate.

De ce spune că o cură de slăbire ar trebui „interzisă”

Potrivit specialistului, problema nu este doar că dietele restrictive funcționează rareori pe termen lung, ci și faptul că ele pot agrava relația oamenilor cu mâncarea.

„Chimia ne ajută, numai că vine la pachet, ca orice lucru în viață, cu efecte colaterale. Dacă o cură de slăbire era un medicament, ar fi trebuit să fie interzis. Nu numai că nu rezolvă problema, dar o agravează. În atitudinea multor medici nutriționiști din străinătate a apărut această idee de a înceta inclusiv să prescrie oamenilor diferite regimuri, diete, cure de slăbire, tocmai pentru că dacă ar fi fost un medicament, spun ei, și este logic, ar fi fost cel mai prost medicament cu putință.”

În opinia sa, restricțiile alimentare severe nu rezolvă cauza obezității și pot avea efecte psihologice importante.

Organismul percepe restricțiile ca pe un abuz

Nutriționista explică faptul că foamea este un instinct fundamental, iar atunci când acesta este ignorat prea mult timp, organismul reacționează.

„Noi de-a cura de slăbire ne jucăm într-un fel nonșalant, avem impresia că ce mare lucru… «iată, elimin o categorie de alimente, îmi interzic nu știu ce alte produse», nerealizând în ce fel ne fragilizăm din punct de vedere psihic și în ce fel atentăm, cu interdicțiile, la aceste instincte, pentru că foamea este un instinct, la fel cum este și respirația. În momentul în care se trece de un anumit prag, organismul spune «puțin îmi pasă de ce vrei tu, fac ce știu eu».”

Ea avertizează că, după numeroase diete și restricții, organismul ajunge să se revolte.

„Pe măsură ce noi acumulăm cure de slăbire, diete, interdicții, restricții, va veni un moment în care se va răzvrăti toată ființa noastră împotriva acestor abuzuri, pentru că organismul le percepe ca un abuz, și atunci nu numai că nu vom mai fi în control, o vom face lată tare.”

De ce kilogramele revin după dietă

Specialistul spune că acesta este motivul pentru care multe persoane ajung să recâștige toate kilogramele pierdute și, uneori, chiar mai multe.

„În majoritatea cazurilor, nu vreau să spun 100%, dar în majoritatea cazurilor va veni o perioadă în care vei mânca cel puțin la fel de mult, și toată lumea spune «nu numai că am pus kilogramele la loc, dar de multe ori am pus în plus».”

Potrivit acesteia, organismul încearcă să compenseze perioada în care a fost privat de hrană, ceea ce explică efectul de tip „yo-yo” întâlnit după multe cure de slăbire.

Cum ar arăta o adevărată pastilă antiobezitate

Nutriționista este convinsă că industria farmaceutică ar putea crea un medicament care să reducă pofta de mâncare, însă avertizează că acesta nu ar fi lipsit de riscuri.

„Sunt sigură că industria pharma ar putea mâine să ne dea pilula care inhibă apetitul, numai că nu se vrea. De ce? Pentru că ar trebui să fie o pilulă cu efect central. În momentul în care noi am începe să fim foarte slabi, natura percepe acest lucru ca pe un atentat la viață. Și atunci, peste aceste mofturi – pot să le spun, că vrei să ai nu știu câte kilograme – vei mânca precum un animal înfometat.”

Ea explică faptul că un astfel de medicament ar acționa asupra sistemului nervos central.

Efectele secundare nu ar fi deloc de neglijat

În final, nutriționista spune că medicamentele care reduc apetitul prin stimularea sistemului nervos pot avea numeroase efecte adverse.

„Numai la nivel central, excitând teribil sistemul nervos, adică toate produsele care sunt excitante la nivel nervos, începând cu banala cafea care îți taie pofta de mâncare, mergând până la medicamentele psihotrope și până la substanțele care fac excitație la nivelul sistemului nervos. Ai adrenalină, ai stare de trezire, ești nedormit, îți accelerează bătăile inimii, ești cu putere de muncă, dar la un moment dat duce la epuizare.”

Concluzia specialistului este că nu există soluții miraculoase pentru slăbit, iar încercarea de a păcăli mecanismele naturale ale organismului poate avea consecințe pe termen lung, atât asupra sănătății fizice, cât și asupra echilibrului psihic.

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