Prințul Harry, acuzat că ar fi filmat pentru un nou documentar la mormântul mamei sale. Ce spun surse apropiate Casei Regale

Prințul Harry a stârnit noi controverse în presa britanică și americană, după ce au apărut informații potrivit cărora ar fi realizat filmări la mormântul mamei sale, prințesa Diana, pentru un posibil documentar Netflix.

Potrivit publicației Radar Online, care citează surse apropiate domeniului Althorp, Harry ar fi fost însoțit de echipamente de filmare, inclusiv microfoane, în timpul vizitei sale recente la locul de veci al prințesei Diana. Sursele susțin că prezența acestora ar fi stârnit îngrijorare în rândul unor apropiați ai familiei, care se tem că imaginile ar putea fi folosite într-un viitor proiect documentar.

Prințesa Diana este înmormântată pe o insulă aflată în mijlocul unui lac de pe domeniul Althorp House, reședința familiei Spencer. Locul este considerat unul privat și are o puternică încărcătură emoțională pentru membrii familiei, fiind vizitat doar în ocazii speciale.

Prințul Harry, bănuit că ar vrea să folosească imaginea mamei sale într-un documentar

Potrivit acelorași surse citate de Radar Online, vizita lui Harry ar fi avut loc într-o perioadă în care accesul publicului pe domeniu a fost restricționat temporar. Acest lucru a alimentat speculațiile potrivit cărora închiderea ar fi avut legătură cu posibile filmări.

„Exista convingerea clară că anumite momente din timpul vizitei ar putea fi surprinse pentru un viitor proiect, precum un documentar Netflix realizat de Harry, sau pentru postări pe rețelele sociale, iar acest lucru i-a neliniștit pe unii membri ai familiei”, a declarat o sursă.

O altă sursă a adăugat: „Acesta trebuia să fie un moment de reculegere, însă au existat temeri că ar putea fi reinterpretat și prezentat unui public mult mai larg”.

O altă persoană familiarizată cu planurile susține că „este foarte posibil ca intenția să fie includerea unor materiale cu un puternic caracter personal într-un documentar legat de comemorarea de anul viitor”.

Sursele afirmă că mai mulți membri ai familiei ar fi fost nemulțumiți de ideea ca locul de odihnă al prințesei Diana să fie folosit în scopul unui proiect de televiziune sau de streaming. Până în prezent, însă, nu există dovezi publice care să confirme că filmările au avut loc sau că acestea vor fi incluse într-un documentar.

Prințul Harry și Meghan Markle colaborează cu Netflix din 2020, iar în ultimii ani au lansat mai multe producții prin intermediul platformei, inclusiv documentarul Harry & Meghan, în care au vorbit despre relația lor cu familia regală britanică și motivele pentru care au renunțat la statutul de membri activi ai Casei Regale.

Reprezentanții prințului Harry și ai lui Meghan Markle nu au comentat informațiile publicate de Radar Online. De asemenea, nici Netflix și nici reprezentanții domeniului Althorp House nu au confirmat existența unui proiect care să includă imagini filmate la mormântul prințesei Diana.

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