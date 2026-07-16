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Caniculă, instabilitate termică și averse însemnate cantitativ. ANM a emis mai multe coduri galbene

De: Denisa Crăciun 16/07/2026 | 10:56
Caniculă, instabilitate termică și averse însemnate cantitativ. ANM a emis mai multe coduri galbene
ANM a emis mai multe coduri galbene
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Administrația Națională de Meteorologie vine cu avertizări importante. Specialiștii au transmis mai multe coduri galbene, unele dintre ele sunt atenționări de caniculă, în timp ce altele sunt pentru vreme severă cu averse însemnate cantitativ.

Vremea din România se schimbă radical. În ultimele zile am avut parte de temperaturi obișnuite pentru această perioadă, însă în unele zone a plouat izolat. Acum, Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe coduri galbene. Meteorologii spun că vom avea parte de disconfort termic, caniculă, nopți tropicale, iar în alte zone ale țării, în special în zona montană, fenomenele vizate sunt instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ. Codurile emise intră în vigoare de joi, 16 iulie, și se vor menține până pe 17, respectiv 18 iulie.

ANM a emis mai multe coduri galbene

Meteorologii anunță câteva zile de instabilitate în întreaga țară. Primul cod galben vizează Crișana, Banat și vestul Olteniei în perioada 16-17 iulie, dar și sudul Banatului și vestul și sudul Olteniei și jumătatea sudică a Munteniei, în data de 18 iulie. Aici se vor înregistra pe timpul zilei maxime de 35-37 de grade Celsius, iar pe timpul nopții vor fi în jur de 20-21 de grade Celsius. Așadar, locuitorii acestor regiuni trebuie să se pregătească de un val de căldură, nopți tropicale și disconfort termic.

În intervalul 16 iulie, ora 12 – 18 iulie, ora 10, județele Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare vor avea parte de același cod galben, astfel că temperaturile înregistrate vor fi de 34-37 de grade Celsius.

Pe de altă parte, în perioada 16 iulie, ora 12 – 16 iulie, ora 22, în cea mai mare parte a zonei montane, în Maramureș, estul și sudul Transilvaniei, Muntenia, nordul și estul Olteniei și sudul Dobrogei, codul galben avertizează cu privire la instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, intensificări ale vântului, vijelii, dar și grindină.

Ultimul cod galben se va desfășura în intervalul 17 iulie, ora 12 – 17 iulie, ora 21. Zonele afectate vor fi nordul Olteniei, nordul și nord-vestul Munteniei, sud-vestul Transilvaniei și local Munții Apuseni. Aici, vor fi de asemenea averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, iar pe arii restrânse vijelii și grindină de mici dimensiuni.

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Alertă meteo de la ANM. Zonele în care sunt așteptate furtuni puternice și grindină

 

 

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