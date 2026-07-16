Top 5 plaje sălbatice din România, cu apa ca în Grecia. Aici mergi cu umbrelă și prosop

O zi reușită la mare nu trebuie să fie însoțită de aglomerație, petreceri pe plajă sau tarife exagerate pentru un șezlong. De-a lungul litoralului românesc se mai găsesc încă porțiuni unde peisajul rămâne nealterat, zgomotul este înlocuit de valuri, iar relaxarea vine firesc. Tot ce îți trebuie este echipamentul de bază pentru o zi la soare și dorința de a te bucura de liniștea oferită de natură.

Dacă îți dorești o experiență autentică la mare, aceste cinci plaje sălbatice sunt printre cele mai bune alegeri de pe litoralul românesc. Farmecul lor vine din peisajele naturale și din atmosfera liniștită, ferite de agitația stațiunilor. Pentru a le păstra la fel de frumoase și pentru cei care vor veni după tine, pregătește-ți din timp cele necesare pentru o zi petrecută în aer liber și nu lăsa în urmă niciun fel de deșeuri sau urme ale trecerii tale.

Plaja Petrișor – una dintre cele mai ultimele plaje sălbatice

Ascunsă între apele Deltei Dunării și Marea Neagră, plaja Perișor este unul dintre puținele locuri de pe litoral unde natura domină peisajul în totalitate. Fără construcții, terase sau zone amenajate pentru turiști, întinderea de nisip oferă un cadru sălbatic, cu dune, plante specifice zonei și o atmosferă de o liniște rar întâlnită.

Fiind inclusă într-o arie protejată a Rezervației Biosferei Delta Dunării, accesul este atent reglementat, pentru a limita impactul asupra habitatelor naturale. Vizitatorii ajung aici doar în cadrul unor excursii autorizate pe apă. Asta contribuie la păstrarea plajei într-o stare aproape neatinsă. Cu puțin noroc, pe traseu sau în apropierea plajei pot fi observați și caii sălbatici care trăiesc în această zonă.

Cum ajungi? Singura cale de acces este pe apă, cu ambarcațiuni care pleacă din localitățile Dunavățu de Jos sau Murighiol, prin operatori autorizați.

Periboina – între lac, mare și sălbăticie

Departe de traseele turistice obișnuite, Periboina oferă un peisaj în care natura și-a păstrat ritmul firesc. Aici, întâlnirea dintre Marea Neagră și lacul Sinoe creează un decor aparte, cu întinderi de nisip, stufăriș și vegetație caracteristică zonelor costiere protejate.

Plaja se află într-un sector al Rezervației Biosferei Delta Dunării, ceea ce transformă zona într-un habitat important pentru numeroase specii de păsări. Din acest motiv, este o destinație apreciată atât de cei care caută liniște, cât și de iubitorii de natură. În apropiere se găsește și un mic sat pescăresc, unde atmosfera autentică amintește de litoralul de altădată.

Cum ajungi? Accesul se face dinspre Vadu, pe drumuri neasfaltate și porțiuni de nisip, ori prin excursii organizate care includ această zonă.

Plaja Sulina – capătul României la Marea Neagră

Plaja din Sulina este o alegere potrivită pentru cei care vor să se bucure de mare fără aglomerația caracteristică stațiunilor. Chiar dacă o parte a plajei dispune de facilități turistice, există suficient loc pentru cei care preferă o experiență simplă, cu propriul echipament de plajă. Întinderea generoasă de nisip și apa cu adâncime redusă creează condiții ideale pentru o zi relaxantă la malul mării.

O vizită la Sulina înseamnă însă mai mult decât plajă. Orașul păstrează numeroase repere istorice și culturale, printre care fostul Far al Comisiei Europene a Dunării, renumitul Cimitir Cosmopolit, Turnul de Apă și expoziția „Sulina Veche”. De asemenea, poți opta pentru o plimbare cu barca până în locul în care fluviul Dunărea își încheie cursul.

Cum ajungi? Sulina este accesibilă exclusiv pe apă, cu nave de pasageri sau ambarcațiuni rapide care pleacă din Tulcea.

Gura Portiței – locul unde Delta întâlnește marea

Gura Portiței este unul dintre acele locuri în care timpul pare să curgă mai încet. Natura oferă cadrul perfect pentru o escapadă departe de agitația cotidiană. Așezată pe o fâșie îngustă de pământ între lacul Golovița și Marea Neagră, destinația impresionează prin contrastul dintre apele calme ale lagunei și valurile mării.

Cu origini într-o veche comunitate de pescari, Gura Portiței și-a păstrat farmecul autentic, devenind una dintre cele mai apreciate destinații pentru cei care caută liniște și peisaje naturale. Chiar dacă există câteva facilități turistice, cea mai mare parte a plajei rămâne aerisită. Aceasta oferă suficient spațiu pentru cei care preferă să se relaxeze pe propriul prosop, departe de aglomerație.

Cum ajungi? Drumul începe cu mașina până în portul Jurilovca, unde poți lăsa autoturismul în parcare. De acolo călătoria continuă cu o ambarcațiune către Gura Portiței.

Faleza 23 August – una dintre cele mai spectaculaose porțiuni de coastă

Între Costinești și Olimp se află un colț de litoral care contrastează puternic cu imaginea clasică a plajelor întinse și aglomerate. Aici, relieful este dominat de faleze înalte și formațiuni stâncoase sculptate de-a lungul timpului de valurile Mării Negre, oferind un peisaj rar întâlnit pe coasta românească.

Lipsa amenajărilor turistice păstrează zona aproape de starea sa naturală, fiind o alegere potrivită pentru cei care caută liniște și vor să petreacă o zi în mijlocul naturii. Apa limpede, cu reflexe albastre și verzui, alături de prezența pescărușilor și a stâncilor spectaculoase, creează un decor diferit de cel al stațiunilor din apropiere.

Cum ajungi? Accesul este posibil fie dinspre Costinești, urmând aleea de pe faleză către malul mării, fie din Olimp, prin zona cunoscută drept Golful Pescarilor.

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