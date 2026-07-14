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Un șezlong a ajuns să coste cât o masă la restaurant. Tarifele practicate pe litoral

De: Alina Drăgan 14/07/2026 | 16:41
Un șezlong a ajuns să coste cât o masă la restaurant. Tarifele practicate pe litoral
Un șezlong a ajuns să coste cât o masă la restaurant
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Este vară, sezon estival, însă litoralul românesc este destul de gol, comparativ, cel puțin, cu anii trecuți. Inflația și scumpirile din ultima perioadă își spun cuvântul. De asemenea, nici prețurile de pe litoral nu sunt foarte încurajatoare. Cât a ajuns să coste un șezlong?

Sezonul estival din vara lui 2026 înregistrează o tendință de scădere a numărului de turiști comparativ cu anii trecuți. Specialiștii din turism remarcă stațiuni aproape goale în timpul săptămânii, dar și o schimbare a comportamentului: turiștii preferă sejururile mai scurte de tip city break la mare și vânează ofertele de buget.

Un șezlong a ajuns să coste cât o masă la restaurant

Turiștii au devenit extrem de atenți la buget și nu mai sunt atât de dornici să scoată bani din buzunare. Pe de o parte, prețurile de pe litoral au crescut, iar pe de cealaltă parte românii strâng cureaua mai mult ca niciodată. Tocmai de aceea, mulți sunt cei care s-au întors la vechea practică a prosopului pe nisip la plajă.

Prețurile pentru un șezlong au crescut, iar românii nu mai sunt la fel de dispuși să scoată bani din buzunar. De exemplu, în Năvodari, prețul unui șezlong este de 75 de lei și poate ajunge până la 100 de lei, în funcție de plajă și ziua săptămânii.

Și în Constanța prețurile pentru un șezlong sunt destul de ridicate. Spre exemplu, pe plaja Neversea, un șezlong costă 40 de lei în timpul săptămânii, iar în weekend prețul urcă la 60-100 de lei, în funcție de poziția de pe plajă. Iar în Eforie Nord prețurile variază între 40-80 de lei.

Astfel, pentru două șezlonguri, românii trebuie să scoată din buzunar în jur de 200 de lei, mai mult chiar decât o masă la restaurant.

Situația este similară și în alte țări. De exemplu, în Grecia, unii comercianți oferă șezlonguri gratis, însă cer o consumație de 20-35 de euro. Însă, prețurile diferă de zonă, facilități și plajă. În regiunea Peloponez, două șezlonguri din lemn costă 35 de euro, iar un set din aluminiu costă în jur de 20 de euro. În Bulgaria, prețul pentru un șezlong sau o umbrelă este de 5 euro, iar pe plajele exclusiviste un set complet ajunge la 23 de euro.

 

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