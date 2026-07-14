Bei cafeaua înainte de micul dejun? Efectele pe care le poate avea asupra organismului

Cafeaua este una dintre cele mai populare băuturi din lume și face parte din rutina zilnică a milioane de oameni. Pentru mulți, ziua nu începe fără o ceașcă de cafea, fie că este băută acasă, la birou sau în drum spre serviciu. Totuși, specialiștii spun că nu doar cantitatea consumată contează, ci și momentul în care alegem să bem cafeaua, deoarece acesta poate influența modul în care organismul reacționează.

Deși numeroși oameni nu întâmpină nicio problemă după ce beau cafea imediat ce se trezesc, există și persoane care sunt mai sensibile la efectele cofeinei. În cazul acestora, consumul pe stomacul gol poate provoca un disconfort mai accentuat decât atunci când băutura este consumată după micul dejun.

Ce probleme pot apărea dacă bei cafeaua pe stomacul gol

Persoanele care au un stomac sensibil sau suferă de reflux gastroesofagian ori arsuri gastrice pot observa că simptomele se accentuează după consumul cafelei pe stomacul gol.

Medicii explică faptul că băutura stimulează secreția de acid gastric, ceea ce poate agrava disconfortul existent. Cafeaua nu este considerată cauza apariției ulcerului gastric și nici nu determină dezvoltarea acestuia. În schimb, cei care suferă deja de ulcer pot resimți simptome mai intense din cauza creșterii acidității gastrice.

Un alt aspect important este absorbția rapidă a cofeinei atunci când stomacul este gol. În această situație, substanța ajunge mai repede în sânge, ceea ce poate provoca palpitații, tremur, agitație sau nervozitate. Unele studii sugerează și că această rutină poate influența nivelul glicemiei după micul dejun și poate amplifica secreția de cortizol, hormonul asociat stresului, ceea ce îi face pe unii oameni să se simtă mai tensionați.

Cafeaua stimulează și tranzitul intestinal, efect observat frecvent imediat după prima ceașcă a zilei. Persoanele cu stomacul sensibil ar putea beneficia de consumul cafelei în timpul micului dejun, alături de alimente bogate în fibre și proteine, precum ovăzul, pâinea integrală, ouăle, iaurtul sau brânza de vaci pentru că încetinesc absorbția cofeinei și reduc riscul apariției disconfortului digestiv.

CITEȘTE ȘI: De la ritual japonez la fenomen mondial. Secretul din spatele exploziei matcha

Cele 8 obiceiuri de dimineață care te ajută să rămâi concentrat toată ziua, potrivit experților