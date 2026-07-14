Decizie-surpriză la Antena 1. Ce se va întâmpla cu matinalul „Super Neatza”

Matinalul „Super Neatza” prezentat de Răzvan Simion și Dani Oțil trece printr-o transformare importantă. Producătorii emisiunii, dar și prezentatorii au făcut anunțul inedit. Din data de 20 iulie, emisiunea va putea fi urmărită dintr-un alt cadru față de cel obișnuit.

Ca în fiecare an, emisiunea „Super Neatza” se mută într-un cadru de vară, astfel că părăsește studioul Antenei 1. Începând de luni, 20 iulie, prezentatorii, producătorii și invitații matinalului vor transmite de la plaja Therme București, acolo unde distracția va fi la cote maxime. Schimbarea nu este definitivă, ci pentru doar cinci ediții speciale, pentru ca telespectatorii să se bucure și ei de o atmosferă de vacanță.

Ce se întâmplă cu matinalul „Super Neatza”

„Super Neatza” este unul dintre cele mai longevine matinaluri din țara noastră. În fiecare dimineață, în platou ajung invitați care mai de care și abordează subiecte importante. Răzvan și Dani au făcut un anunț important, astfel că le-au transmis telespectatorilor că începând de luni, 20 iulie, emisiunea se va muta la Therme. Mai mult decât atât, pregătesc cinci ediții speciale, care îi vor bucura pe fani.

Ne place să aducem puțin din atmosfera de vacanță şi alături de telespectatorii noştri, pe care, după atâta vreme, îi considerăm deja parte din marea familie Super Neatza. Relocarea din această vară ne aduce într-un spațiu care transmite exact energia sezonului și suntem convinşi că cei de acasă vor simți asta încă din prima ediție. Ne-am propus să ne bucurăm la maximum de aceste zile, alături de invitaţii noştri, într-un decor relaxant, au transmis Răzvan și Dani.

De asemenea, producătoarea emisiunii, Elena Păun, a vorbit despre schimbare. Ea a subliniat că este o provocare pentru ei, însă este momentul oportun să fie mai aproape de atmosfera de vară.

Pentru noi, fiecare relocare înseamnă mult mai mult decât schimbarea decorului. Este o provocare de producție, dar și o oportunitate de a reinventa experiența pe care o oferim telespectatorilor. Mutarea ne permite să aducem emisiunea mai aproape de atmosfera verii și să construim ediții speciale, cu un ritm diferit, invitați-surpriză și momente pe care nu le-am putea realiza neapărat la platou. Şi, indiferent ce presupune, din punct de vedere logistic o astfel de experiență, bucuria dimineților de lider ne dă puterea să gândim noi şi noi provocări, a completat ea.

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