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Apariție neașteptată la volan! Unde s-a dus Ramona Olaru îmbrăcată în costum de baie

De: Andreea Stăncescu 01/07/2026 | 16:11
Apariție neașteptată la volan! Unde s-a dus Ramona Olaru îmbrăcată în costum de baie
Ținuta sexy purtată de Ramona Olaru / Sursa foto: Instagram
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Ramona Olaru a luat o decizie îndrăzneață care a atras imediat atenția fanilor din mediul online. Într-o zi cu temperaturi de peste 30 de grade, asistenta TV a ales să adopte o ținută extrem de lejeră și sexy chiar și în timp ce se afla la volan,

Într-un clip publicat pe rețelele de socializare, asistenta de la Neatza apare la volan într-o ipostază interesantă, purtând un costum de baie negru acoperit doar de un halat de vară subțire și vaporos. Purtând o pereche de ochelari de soare și un machiaj discret, Ramona Olaru a atras atenția prin apariția sa.

Ramona Olaru, apariție neașteptată la volan

Nu a uitat nici de siguranță, astfel că a purtat centura de siguranță. Deși pentru unii poate părea o alegere excentrică, gestul nu a fost făcut doar pentru efect vizual, ci a avut o explicație practică.

Destinația sa era o piscină, unde avea programate filmări pentru proiectele în care este implicată. Pentru a economisi timp și a fi pregătită imediat la fața locului, Ramona Olaru a decis să nu mai facă opriri suplimentare pentru schimbarea ținutei. Vedeta a tratat situația cu naturalețe și umor, explicând simplu că a ales această variantă pentru eficiență.

„Ca să nu mai pierd timpul”, a spus Ramona Olaru pe rețelele de socializare.

Sursa foto: Instagram

Ramona Olaru a vorbit în repetate rânduri despre relațiile sale. După ce a trecut printr-un divorț în urmă cu șapte ani, în anul 2019, asistenta TV știe ce vrea de la viitorul iubit. Ea consideră că are nevoie de un partener stabil din punct de vedere financiar, pe care să se poată baza pentru a nu fi  nevoită să îl susțină.

„Mi-e frică să mai stau cu un bărbat sărac! Nu mai am chef să-i întrețin, să mă gândesc ce fac a doua zi. Nu mai vreau să mă bazez doar pe mine. Eu pot, le am, le fac pe toate, dar să știu că am pe cine să mă bazez, nu să mă gândesc că trebuie să-i dau bani să-și cumpere ceva”, a declarat Ramona Olaru în urmă cu ceva timp.

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