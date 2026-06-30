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Ramona Olaru a făcut senzație după ce s-a întors cu spatele. Vedeta de la Neatza a dat startul sezonului într-un costum de baie minuscul

De: roxana tudorescu 30/06/2026 | 05:50
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Canicula a trimis-o direct la mare! Ramona Olaru a ales să se relaxeze alături de prieteni pe plaja Fratelli, acolo unde și-a etalat silueta impecabilă și s-a bucurat de soare și bronz. După câteva ore petrecute pe șezlong, frumoasa asistentă TV și-a continuat distracția în club. CANCAN.RO a surprins imagini incendiare cu vedeta în ipostaze de senzație.

Ramona Olaru știe că imaginea este unul dintre atuurile sale și investește constant în ea. Face sport, merge la saloanele de înfrumusețare și își rezervă mereu timp pentru răsfăț și îngrijire. Vara aceasta, vedeta este singură și pare mai pregătită ca niciodată să se bucure de viață, fără să excludă posibilitatea ca „Făt-Frumos” să își facă apariția. Până atunci însă, profită din plin de sezonul estival, soare, mare și de momentele petrecute alături de prieteni.

Ramona Olaru cucerește plaja
Ramona Olaru a petrecut la mare

Canicula i-a priit Ramonei Olaru! Vedeta este gata să cucerească vara!

Pentru ziua petrecută pe plajă, Ramona a ales un costum de baie negru, sexy, care i-a pus perfect în evidență silueta. Vedeta de la Neatza a avut grijă să se hidrateze pe tot parcursul zilei și a preferat să petreacă mare parte din timp la umbră, alături de prietena ei, ferindu-se de razele puternice ale soarelui. Relaxată și naturală, Ramona a renunțat la machiaj, iar părul l-a purtat desfăcut, completând astfel un look lejer, de vacanță.

Pentru petrecerea din Loft, Ramona Olaru și-a schimbat complet ținuta și a optat pentru un look de vară, feminin și lejer. Aceasta a purtat o fustă scurtă în nuanțe de maro cu alb, pe care a asortat-o cu un maiou alb, cambrat în talie. Ținuta a fost completată de o pereche de ochelari de soare, care i-au oferit un aer chic. Nu știm dacă seara s-a lăsat cu vreo nouă cucerire, însă un lucru este cert: Ramona nu a dus lipsă de admiratori. Domnii roiau în jurul ei, iar cu unul dintre aceștia a socializat minute bune. Bărbatul a fost numai un zâmbet pe tot parcursul conversației, semn că poveștile spuse de frumoasa asistentă TV l-au captivat din plin.

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