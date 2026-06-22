Cum arată Ramona Olaru în costum de baie. Imaginile care au atras toate privirile

Ramona Olaru s-a afișat așa cum rar o vede lumea. Asistenta TV de la Neața s-a pozat în costum de baie, iar comunitatea ei a rămas impresionată. Imaginea a adunat numeroase aprecieri.

Ramona Olaru este una dintre cele mai cunoscute și apreciate asistente TV din țara noastră. Aceasta este inteligentă, frumoasă și are o prezență impresionantă în fiecare dimineață. Vedeta este admirată și pentru silueta ei, iar acum că este vară merge adesea la piscină sau la plajă și își etalează corpul de zeiță. Chiar de curând, Ramona a postat pe rețelele de socializare o imagine inedită cu ea în costum de baie care îi scoate în evidență bronzul perfect. Mai mult decât atât, fanii au apreciat fotografia rapid.

Cum arată Ramona Olaru în costum de baie

Celebra asistentă TV, Ramona Olaru își etalează silueta de câte ori are ocazia. Recent, vedeta a postat o imagine inedită în costum de baie. Aceasta a optat pentru un costum de culoare maro, în nuanța cafelei. În plus, ținuta ei a fost completată de o pălărie mare și ochelari de soare. Aceasta se afla la piscină și a atras toate privirile. Bronzul perfect, picioarele tonifiate, talia subțire și bustul generos au fost apreciate în mediul online.

De asemenea, după ce a postat imaginea și a plecat de la piscină, a făcut un clip în care se declara mulțumită de faptul că a reușit să se bucure de soare, dar mai ales că a obținut un bronz după bunul plac.

E mai frumoasă viața când ești bronzată, a scris Ramona Olaru pe Instagram.

Ramona Olaru iubește din nou

După despărțirea de Steve Ant, asistenta TV nu a stat prea mult pe gânduri. Aceasta a trecut la acțiune și deja pare să iubească din nou. Ramona Olaru a postat câteva indicii care dau de înțeles asta. Vedeta a postat pe rețelele de socializare o imagine cu un bărbat misterios, a cărui față nu se poate distinge. Ulterior, dimineața i s-a înseninat atunci când a primit flori și le-a postat pe Instagram. Indiciile nu se opresc aici și asta pentru că a urmat un mic dejun copios.

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