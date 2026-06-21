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Top 40 dive pentru care sportul nu intră în vacanță! Andreea Popescu, Ramona Olaru și Nicoleta Luciu au transformat plaja în sală de fitness

De: Delina Filip 21/06/2026 | 07:50
Top 40 dive pentru care sportul nu intră în vacanță! Andreea Popescu, Ramona Olaru și Nicoleta Luciu au transformat plaja în sală de fitness
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E weekend, vremea este frumoasă și vara și-a intrat serios în drepturi, astfel că noi vă propunem, ca de fiecare dată, un nou TOP care va face ravagii: Vedeta care fac sport pe plajă. Așa cum știm, divele din showbiz trebuie să arate mereu impecabil, în special acum, pentru a trece proba costumului de baie. Și, pentru că, în general, vedetele au vieți foarte ocupate, unele găsesc ocazia să compenseze sala cu exerciții, alergare sau înot, toate făcute la mare. CANCAN.RO v-a pus la dispoziție imagini incendiare cu vedetele din România care se bat pentru titlul de: cea mai sportivă de pe plajă. 

Topul din această săptămână este unul generos: Nu mai puțin de 40 de vedete vă vor delecta privirea cu trupurile lor pe care le întrețin cu mult sport. Se pare că pentru a fi trasă prin inel, trebuie să nu sari peste antrenamente nici măcar la plajă. Așadar, așezați-vă confortabil pe canapea și să-i dăm bice! Iată ce vedete au obținut un loc în topul de astăzi.

Nicoleta Luciu și Ramona Olaru au atras priviri pe plajă

Nicoleta Luciu este clar una dintre femeile din showbiz care se poate mândri cu un corp extraordinar. Are patru copii, dar abdomenul său este mai plat decât cei doi litri de apă pe care îi consumă zilnic. Bine, vedeta nu o dată a spus că e foarte atentă la alimentație și nici sportul nu lipsește din rutina ei, fie că acasă, la sală sau, în cazul de față, la plajă. Așa a surprins-o și CANCAN.RO, pe plajă, îmbrăcată într-un costum de bai întreg, vedeta părea că se pregătește de olimpiadă. Și-a făcut încălzirea, apoi a făcut câteva exerciții fizice spre uimirea și, totodată, admirația celor din jur.

Ramona Olaru dezvăluia în interviuri că ea nu a făcut sport până la vârsta de 30 de ani, iar ceea ce a ajutat-o să se mențină a fost metabolismul său. Norocoasă tare, ce să mai! Dar, odată trecută de pragul de 30 de ani, asistenta tv a început să facă sport intens. Nu de puține ori chiar paparazzii noștri au surprins-o la sală, însă de această dată a schimbat macazul. Vedeta a profitat de temperaturile călduroase și a făcut sport chiar pe malul mării. Mai exact, o alergare ușoară care i-a determinat pe toți cei din jur să întoarcă privirea după ea. E de înțeles, căci la așa imagini, oricine ar pune puțin stop!

 

Andreea Popescu s-a dat peste cap (la propriu)

Andreea Popescu a ajuns și ea în topul nostru după ce a oferit câteva imagini spectaculoase chiar din valurile mării. Bruneta nu s-a putut abține să nu fie, și de această dată, în centrul atenției, și s-a aruncat în valurile mării de pe umerii unui bărbat. Aceasta a făcut tumbe în apă, semn că veleitățile de dansatoare nu s-au dus odată cu îmbrățișarea noii cariere: cea de influencer. După ce și-a făcut numărul, bruneta a alergat spre șezlong.

În top veți mai găsi nume celebre din showbiz precum: Andra Măruță, Gina Pistol, Anca Țurcașiu, Alexandra Stan, Antonia, Doinița Oancea, Inna, Daniela Crudu și multe altele. Așadar, vă invităm să accesați galeria foto pe care v-am pus-o la dispoziție și să dați voi verdictul cine e cea mai talentată sportivă de pe plajă.

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