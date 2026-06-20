Ramona Olaru iubește din nou, după despărțirea de Steve Ant. Asistenta de la Neatza l-a luat acasă!

Ramona Olaru a făcut o nouă cucerire! După relația eșuată cu Steve Ant, matinala de la Antena 1 nu a stat mult pe tușă, iar acum pare că și-a găsit un nou iubit. Și-au petrecut seara în unul din cluburile de fițe din Capitală, iar mai apoi s-au retras împreună acasă. Mai mult, noul iubit pare că este destul de romantic, așa că de dimineață nu au lipsit florile și nu s-a sărit nici peste micul dejun.

După câteva eșecuri în dragoste, Ramona Olaru părea că și-a găsit fericirea alături de Steve Ant, un artist de origine greacă, stabilit de mai mulți ani în România. Însă, relația celor doi totuși nu a fost menită să reziste și au ajuns la despărțire. Însă, vedeta nu se lasă descurajată, iar acum pare că are un nou partener.

Ramona Olaru, alături de un bărbat misterios

Recent, Ramona Olaru și-a luat prin surprindere fanii din mediul online. Matinala de la Antena 1 s-a afișat în mediul online alături de un bărbat misterios, iar postările făcute par să sugereze destul de clar că aceasta și-a găsit un iubit nou.

Mai exact, seara trecută, Ramona Olaru a petrecut așa cum se cuvine în Biutiful, unul dintre cluburile de fițe din Capitală. Însă, se pare că nu a fost vorba de o ieșire cu fetele, ci de una ceva mai romantică, după cum arată postările din mediul online. Vedeta a fost însoțită de un bărbat misterios.

Cei doi au făcut conversație la umbra unui pahar de vin, s-au distrat cum se cuvine, iar la final de seară au plecat împreună acasă. Dovadă pentru acest lucru stând fotografia din lift.

Mai mult, tot din postările din mediul online este evident că aceștia și-au petrecut noaptea împreună. Iar dimineața a început cum nu se poate mai bine pentru Ramona Olaru, cu un buchet de flori și un mic dejun ca la carte.



Fanii matinalei de la Antena 1 s-au bucurat să vadă că vedeta și-a găsit un nou iubit, însă au existat și unii cârcotași. Mai exact, unii internauți au făcut pe detectivii și au scos în evidență că și Steve Ant a petrecut seara trecută tot în Biutiful. Așa că unii au presupus că bărbatul misterios alături de care a apărut Ramona Olaru ar fi, de fapt, el. Iar acum cei doi ar încerca o împăcare.

Rămâne de văzut care este adevărul. Dacă s-a întors Ramona Olaru în brațele artistului grec sau dacă într-adevăr este vorba despre un nou iubit.

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