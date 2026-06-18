Ce problemă are Ramona Olaru după intervenția suferită la nas: „Uite așa mă scarpin”

Recent, Ramona Olaru și-a îngrijorat fanii din mediul online. Aceasta a apărut pe patul de spital și a anunțat că urmează să fie supusă unei operații. La momentul respectiv, vedeta nu a dat prea multe detalii, însă acum a vorbit despre intervenția suferită. Cu ce probleme se confruntă Ramona Olaru după operația la nas?

Ramona Olaru a decis recent să rezolve o problemă medicală cu care se confrunta de ceva timp. Mai exact, matinala de la Antena 1 a suferit o intervenție chirurgicală de micșorare de cornete și deviație de sept pentru a-și rezolva problemele de respirație. Intervenția a avut succes, însă acum Ramona Olaru se confruntă cu câteva probleme.

Ce problemă are Ramona Olaru după intervenția suferită la nas

Pentru operația pe care a făcut-o, Ramona Olaru nu a avut prea multe emoții. Aceasta s-a lăsat cu încredere pe mâna specialistului și este cât se poate de bucuroasă de rezultate. Acum poate să respire cu adevărat bine și spune că intervenția i-a schimbat viața.

Mai mult, aceasta și-a sfătuit prietenii și fanii care se confruntă cu o problemă asemănătoare să nu ezite să se opereze. Vedeta a garantat că viața lor o să se schimbe în bine cu mult după această intervenție.

Totuși, Ramona Olaru a mărturisit că se confruntă cu unele probleme în urma operației. În prezent, nasul o mănâncă destul de tare, iar pentru că operația nu este vindecată, nu poate face nimic pentru a mai elimina senzația, așa că trebuie să îndure.

„Și acum mai am o problemă foarte mare, problema actuală, mă mănâncă nasul non-stop pentru că se vindecă, mă mănâncă până în creier, tot îmi vine să fac așa. Și nu prea e ok să fac așa acum până se vindecă de tot în interior acolo după această… Și mă… uite așa mă scarpin. Important este că am zis la un moment dat că o să vorbim despre treaba asta, etapa de după intervenția de reducere cornete și deviație de sept, căci viața este minunată, este senzațională. Băi, deci, vă rog, dacă aveți problema asta, nu stați pe gânduri. Nu aveți nimic de suferit decât de câștigat după aceea. Toți prietenii mei se duc acum. S-a mai dus un prieten imediat după mine și era: Ramo, deci nu pot să cred că respir. Tare”, a spus Ramona Olaru, în mediul online.

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