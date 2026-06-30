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Check in | Cât costă o bere pe aeroportul din Hurghada. Ce prețuri am găsit la băuturi

De: Mara Dobre 30/06/2026 | 06:30
Check in | Cât costă o bere pe aeroportul din Hurghada. Ce prețuri am găsit la băuturi
Cât costă o bere pe aeroportul din Hurghada / Sursa foto: Pexels
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După cum știm cu toții, Egiptul se numără și în această vară printre destinațiile preferate ale românilor, iar stațiunea Hurghada este tranzitată de mii de turiști în fiecare săptămână. Recent am trecut prin aeroport și am verificat care sunt prețurile pentru băuturi, dar și cât de mare este oferta acestora. 

M-am întors recent din Hurghada și, imediat după ce am traversat aeroportul, am fost atentă să observ atât procedurile de securitate, cât și prețurile din zona de plecări. Polițiștii de frontieră erau destul de atenți în ceea ce privește lichidele care treceau de control. Deși regulile menționează că lichidele ar trebui transportate în recipiente de maximum 100 ml, am reușit să trec cu o sticlă de apă de 600 ml.

În schimb, sticlele de suc nedesfăcute au fost oprite la control, în timp ce sticlele deja desfăcute nu au ridicat nicio problemă. Totuși, chiar dacă cineva rămânea fără apă care să-i potolească setea, existau suficiente magazine de unde putea cumpăra ceea ce avea nevoie.

Ce prețuri am găsit în aeroportul din Hurghada

Nu găseam doar apă și sucuri, ci și bere, vin sau chiar whiskey, astfel încât oferta era destul de variată pentru cei care voiau să își facă așteptarea mai plăcută. Prețurile erau, ca în majoritatea aeroporturilor, ceva mai ridicate decât în afara acestuia, însă existau opțiuni pentru toate gusturile.

Bere fără alcool

Birell 330 ml – 280 L.E. (aprox. 26 lei)
Fayrouz – 280 L.E. (aprox. 26 lei)
Amstel Zero – 310 L.E. (aprox. 29 lei)

Bere cu alcool

Heineken 330 ml – 440 L.E. (aprox. 41 lei)
SOL 330 ml – 440 L.E. (aprox. 41 lei)
Stella Beer 330 ml – 440 L.E. (aprox. 41 lei)
Sakara Beer 500 ml – 460 L.E. (aprox. 43 lei)
Stella Beer 500 ml – 460 L.E. (aprox. 43 lei)
Heineken 500 ml – 470 L.E. (aprox. 44 lei)
Heineken Draft Pint – 500 L.E. (aprox. 47 lei)

Apă

Apă minerală 600 ml – 40 L.E. (aprox. 3,7 lei)
Evian 500 ml – 260 L.E. (aprox. 24 lei)
Evian 750 ml – 320 L.E. (aprox. 30 lei)
Apă carbogazoasă – 250 L.E. (aprox. 23 lei)

Sucuri și băuturi răcoritoare

Soft drink (355 ml) – 255 L.E. (aprox. 24 lei)
Suc (200 ml) – 265 L.E. (aprox. 25 lei)
Ice Tea 300 ml – 320 L.E. (aprox. 30 lei)

Un energizant ajungea la prețul de 330 L.E. (aprox. 31 lei).

Cum sunt prețurile în aeroportul din Hurghada

Un pahar de vin egiptean costă între 510 și 520 L.E. (aproximativ 47-48 lei), în timp ce o sticlă ajunge la 1.400-1.450 L.E. (circa 130-135 lei). Vinul spumant este și mai scump, cu un preț de 1.750 L.E. pe sticlă (aproximativ 163 lei).

Toate cocktailurile alcoolice din meniu au același preț, astfel că pentru 720 L.E (aprox. 67 de lei) ai de ales între Bloody Mary, Screwdriver, Whisky Sour, Shandy Beer Cocktail, Diesel Beer Cocktail.

La categoria de whisky, cel mai ridicat preț îl are Chivas 12 ani, care costă 1.180 L.E. pentru o porție de 3 cl, echivalentul a aproximativ 110 lei. Urmează Johnnie Walker Black Label, la 1.150 L.E. (aprox. 107 lei).

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