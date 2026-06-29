Check in | Ce am pățit în Marele Bazar din Istanbul? „Ești sosia Shakirei”

Ce am pățit în Marele Bazar din Istanbul. De când am intrat, toți vânzătorii au început să mă strige Shakira și să mă alerge cu baklavale doar doar să cumpăr ceva de la ei. Efectiv nu mai scăpam, ziceai că s-a dat alarma de gradul zero pe toată Turcia! Dar na, mi-au zis că sunt „cok guzel” ( fată frumoasă), așa că i-am iertat.

Ce am pățit în Marele Bazar din Istanbul

În 2015, am fost cu mama în Istanbul pentru prima dată și am rămas impresionată de frumusețea orașului. Am vizitat Hagia Sophia, Moscheea Albastră, Palatul Topkapı, Marele Bazar, Turnul Galata, am făcut plimbare cu barca pe Bosfor și m-am plimbat prin cartierul Taksim. Am fost cazată la un hotel micuț de lângă Hagia Sofia, deci în partea veche a Istanbului, și am plătit 75 de euro pe noapte.

Dar stați să vedeți ce hărmălaie am provocat pe străzi! Încă de la prima oră a dimineții, turcii mă întrebau de unde sunt și când auzeau de unde vin, începeau să urle în gura mare „Gică Hagi” sau „cok guzel” (adică fată frumoasă).

Ce am pățit în Marele Bazar din Istanbul. Au întrebat-o pe mama cu câte capre mă vinde: „Ești sosia Shakirei”Recunosc că m-am simțit flatată! Mă plimbam ca o prințesă și dansam pe melodia lui Tarkan „Kiss Kiss”, așteptând să apară din vreun colț un Suleyman Magnificul care să se îndrăgostească iremediabil de mine și să mă bage direct în harem. Nu s-a întâmplat, așa că m-am dus să vizitez Marele Bazar.

Nu m-am dus acolo cu scopul să cumpăr ceva, ci doar să vizitez. Sincer, prefer să am haine de la second hand decât sa port fake-uri. În Marele Bazar, găsești o mulțime de haine, încălțăminte și genți replici de la celebrele branduri. Au și ciurucuri de 30-40 de euro, dar au și replici identice cu originalul de 400 de euro, de zici că sunt furate direct de la Paris!

Au întrebat-o pe mama cu câte capre mă vinde

Pe lângă hăinuțe, e plin de dulciuri, mirodenii care îți iau nasul, covoare zburătoare și aur cât pentru zece nunți regale. Atenție! Trebuie neapărat să negociezi! Când am văzut că mama începe să se certe cu ei pe preț și să tragă de bani ca la talcioc, m-am băgat în pământ de rușine!

După al doilea magazin m-am prins că așa stă treaba, mi s-a activat gena de Ilfov și am început să am un tupeu fantastic. Eram gen: „Alooo, băiatu’, nu mă fraierești tu pe mine, că m-am născut deșteaptă!”.

Când am intrat mai adânc printre coridoare, am avut o mare surpriză! Aproape toți vânzătorii au sărit pe mine ca uliii, mă strigau Shakira, îmi spuneau că s-au îndrăgostit, mă alergau cu farfurii pline de baklavale și mă ademeneau cu ceaiuri turcești.

Bomba supremă a venit de la un comerciant mai îndrăzneț, care a întrebat-o direct pe mama cu câte capre mă vinde! Cred că dacă auzea tata o asemenea tranzacție pe animale, făcea infarct instant și venea glonț de la Ilfov, direct cu lopata din curte, să curețe tot bazarul.

Faza serii s-a lăsat însă cu sechestru romantic! Un vânzător disperat a închis magazinul cu cheia doar doar să mă convingă să cumpăr ceva de la el. Mi-a fost o rușine de am crezut că intru în pământ, n-am putut să-l refuz. Vă jur, niciun bărbat din viața mea nu a mai închis magazinul special pentru mine, nu m-a servit cu ceai fierbinte și nu mi-a pus muzică turcească de dragoste ca să mă dea pe spate!

Lucrurile -au schimbat

După 2 ore de bahaos și circ total, am ieșit din Marele Bazar și m-am așezat la un restaurant din zonă. Evident că și aici am auzut urletele clasice: „Hagi Hagi Galatasaray!”.

Dar ce să vezi? M-am simțit ca o adevărată bombă sexy în vacanța aia din Turcia din 2015. Să alerge o armată de bărbați după mine, să te strige Shakira, să fie dispuși să își dea capra…. Ce viață de divă! În România maxim mă oprește câte un bătrânel pe stradă să mă întrebe unde e Catedrala Neamului sau mă claxonează un șofer nervos că vrea să parcheze și n-are loc din cauza mea. Aia e…

În 2022 însă, când am revenit în Istanbul, s-a mai schimbat treaba și mi s-a tăiat instant filmul de mare divă internațională. Turcii au început să se obișnuiască cu hoardele de turiste și au devenit mult mai reținuți. Nici în Marele Bazar n-au mai fost așa de agasanți sau disperați. În 2022, multe femei locale erau deja fără hijab pe stradă, așa că otomanii nu mai erau deloc impresionați de o „Shakira” venită din Ilfov. N-am mai primit nicio ofertă în animale, tristețe maximă!

Cu toate acestea, Istanbulul a rămas la fel de amuzant, zgomotos și absolut spectaculos. Și stați liniștite, nu a dispărut nici negociatule din Marele Bazar, încă se lasă cu scandal pe prețuri! Chiar vă recomand din suflet să mergeți măcar o dată în viață în Istanbul.

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