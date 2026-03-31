Prețurile au explodat în Istanbul! Cât a ajuns să coste o masă pentru patru persoane

De: Anca Chihaie 31/03/2026 | 09:40
Istanbul continuă să fie unul dintre cele mai vizitate orașe din lume, însă în 2026 experiența turiștilor pare să fi suferit schimbări semnificative. Cunoscut pentru combinația sa unică între cultură, istorie și gastronomie, orașul se confruntă în prezent cu o creștere notabilă a costurilor și cu un nivel ridicat de aglomerație, aspecte care pot afecta percepția vizitatorilor. Iată ce a transmis un român!

În special în bazarele și piețele populare, diferențele de preț față de trecut sunt evidente. Produsele turistice și suvenirurile, inclusiv replicile, au ajuns să fie comercializate la valori apropiate de cele ale obiectelor originale. Această situație reduce atractivitatea piețelor pentru cumpărătorii care caută chilipiruri și poate genera un sentiment de frustrare.

Cât a plătit un român pentru o masă de 4 persoane în Istanbul

Potrivit românului, prețurile în restaurante și cafenele din zonele turistice au crescut considerabil. Astfel, o masă pentru patru persoane poate ajunge la aproape 1.000 de lei, ceea ce plasează Istanbulul într-un interval comparabil cu alte capitale europene sau metropole internaționale cunoscute pentru costurile ridicate. Această evoluție contrastează puternic cu imaginea Turciei ca destinație accesibilă, o percepție care, pentru mulți, părea să definească orașul până în urmă cu câțiva ani.

Traficul intens și aglomerația din principalele zone turistice reprezintă, de asemenea, un factor semnificativ în percepția negativă a orașului. Transportul public și drumurile principale sunt deseori supraaglomerate, iar organizarea infrastructurii rutiere nu reușește întotdeauna să facă față fluxului mare de vizitatori. Aeroporturile, deși modernizate, pot pune la încercare turiștii neobișnuiți cu procedurile complexe și cu lipsa frecventă a informațiilor în limba engleză.

„În trecut erai lăudată pentru prețurile tale. Astăzi esti incredibil de scumpă! O masă pentru patru persoane să coste aproape 1000 lei este țeapa supremă! În Istanbul am mâncat mai scump decât în Paris, Viena, Dubai! De ce asta? Habar nu am…

Bazarele tale sunt pline de fake-uri ( care arata foarte bine si nu am o problema cu ele) însă prețul lor este aproape cât al originalului ( tricou “dă firma” 40€). Aurul tău nu mai e ce a fost odată însă aici tot stai mai bine decât România.

Organizarea ta este horror. Totul este un haos. Trebuie să fii atent la tot ce se întâmplă in jurul tău. Obiectivele turistice sunt scumpe și aici as vrea să punctez un lucru pe care îl faci bine si anume prețul pentru poporul turc. Ei plătesc mai putin decat turiștii, ceea ce ne arată două lucruri. Ei sunt mai uniți si mai naționalisti si înfloresc economia cu străinii care doresc sa viziteze.”, a transmis românul pe Facebook.

Prețurile pentru produsele și serviciile de bază sunt adesea mai accesibile pentru cetățenii turci, ceea ce reflectă o strategie economică orientată către susținerea pieței interne.

