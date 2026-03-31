Cristina Cioran clarifică zvonurile despre ea și Alexandru Papadopol! Ce spune vedeta: „Așa, o pupătură”

Recent, un episod dintr-un podcast a readus în atenția publicului detalii din viața personală a unor actori cunoscuți, în special despre fostul cuplu format din Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol. Cei doi au avut o căsnicie îndelungată, marcată de iubire și respect reciproc, și împreună au o fiică care a ajuns acum la vârsta adolescenței. După ani de relație, actorii au decis să se despartă, fiecare urmându-și propriul drum. Deși divorțul a fost consumat, trecutul lor continuă să atragă interes.

În cadrul podcastului, Ioana Ginghină a avut-o ca invitată pe Cristina Cioran, fosta prezentatoare de televiziune, cunoscută publicului din emisiunea „Acces Direct”. Discuția dintre cele două a abordat, printre altele, și subiecte sensibile legate de Alexandru Papadopol. Gazda a provocat-o pe invitată să clarifice o situație care a stârnit curiozitatea fanilor și a colegilor: dacă între Cristina și actor ar fi existat vreodată vreo legătură mai intimă sau doar o relație profesională.

A fost sau nu Cristina Cioran cu Alexandru Papadopol?

Răspunsurile oferite de Cristina Cioran au fost clare și au eliminat orice speculație. Ea a subliniat că între ea și Alexandru Papadopol nu a existat nicio legătură romantică și că nu a fost atrasă de tipologia sa de bărbat. În schimb, a menționat că actorul a avut alte relații în aceea perioadă, cu o colegă.

„A fost vreodată ceva între tine și Papadopol? Am vrut de mult timp să te întreb. Deci, nici atunci când ați filmat, nu ați avut nimic? Așa, o pupătură, ceva…”, a întrebat Ioana Ginghină. „Între mine și Papadopol? Mie îmi place alt gen de bărbat! A fost combinat cu o colegă de-ale mele de apartament. Eu cu Papadopol nu am avut nicio treabă. Era foarte mămos. Avea tot timpul nevoie să îl aranjezi”, a transmis Cristina Cioran, în cadrul podcastului.

De asemenea, discuția a adus în prim-plan detalii despre începutul relației dintre Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol, care nu erau cunoscute publicului larg. Se pare că cei doi actori s-au apropiat și au început o legătură sentimentală în timpul filmărilor pentru un serial relația lor fiind intensă și cu momente de intimitate frecventă chiar și în timpul deplasărilor de la filmări.

„Nu știu dacă știu oamenii de acasă. Ei s-au combinat la filmări. Întrețineau relații intime în microbuz. Era ceva rău. Așa ceva…”, a mai spus vedeta.

CITEȘTE ȘI: Cristina Cioran, probleme serioase după a doua naștere. Vedeta a ajuns la capătul răbdării: ”Am încercat tot felul de tratamente”

Cristina Cioran și-a botezat fiul! Cine a fost nașa lui Max și de ce Alex Dobrescu, tatăl lui, a lipsit