Cristina Cioran, probleme serioase după a doua naștere. Vedeta a ajuns la capătul răbdării: ”Am încercat tot felul de tratamente”

De când a devenit mamă pentru a doua oară, Cristina Cioran a avut de-a face cu tot felul de provocări. După ce l-a adus pe lume pe fiul ei, fosta prezentatoare TV a întâmpinat o probleme de ordin estetic. Iată despre ce este vorba!

Cristina Cioran a devenit mamă a doua oară în urmă cu 6 luni, chiar de ziua îndrăgostiților. A adus pe lume un băiețel, iar la doar câteva luni de la naștere, fosta prezentatoare TV s-a confruntat cu o problemă: căderea părului.

Cristina Cioran: ”Trăgeam de el să văd cât de mult cade”

Deși unii specialiști ar spune despre căderea părului că este un proces normal – mai ales după o naștere – și că acest lucru nu ar trebui să reprezinte o îngrijorare, Cristina Cioran s-a îngrozit când a văzut căt de multe fire de păr pierde. Pe o rețea de socializare, fosta prezentatoare TV le-a povestit fanilor situația delicată prin care trece de câteva luni.

”Voiam de mult să vă spun de o problemă cu care mă confrunt. După ce am născut, acum 6 luni, la câteva luni după, când avea bebelușul vreo 4 luni, a început să îmi cadă părul. A început să-mi cadă destul de mult, la un moment dat îmi făcusem un obicei din a-l pieptăna și parcă trăgeam tare de el să văd cât de mult cade”, a spus Cristina Cioran.

După ce a încercat tot felul de tratamente și proceduri cosmetice, Cristina Cioran a găsit remediul pentru combaterea căderii părului. Este vorba despre un amestec de uleiuri esențiale: rozmarin, oregano, busuioc și ulei de ricin. Încântată de rezultatele obținute, aceasta le-a împărtășit și prietenilor virtuali secretul.

”Am început să fac tot felul de tratamente cu uleiuri esențiale și am ajuns la concluzia că acel unei cu rozmarin, oregană, busuioc, ulei de ricin este cel mai bun și deși părul este destul de lung, el sărăcuțul s-a cam rărit așa, dar de când dau cu această combinație, că mă dau de vreo lună și ceva, e grozavă. Mă simt mult mai bine”, a mai spus Cristina Cioran pe rețelele de socialziare.

În ceea ce privește aspectul fizic de după cea de-a doua sarcină, Cristina Cioran s-a pus serios pe treabă și a reușit să revină la silueta de altă dată. Cu un regim alimentar strict, activitate fizică și disciplină, fosta prezentatore TV arată acum de parcă nici nu a născut în urmă cu 6 luni – vezi AICI imagini cu ea în costum de baie.

Cum arată Cristina Cioran, după câteva luni de la naștere. Vedeta s-a postat în costum de baie

Cristina Cioran, de urgență la spital! Vedeta trece prin momente dificile: „Mai avem puțin și ne facem bine”