Cristina Cioran, noi detalii despre al doilea copil. Are temeri legate de naştere: „Sunt niște probleme. Cu cât crește sarcina, cu atât este mai riscant”. Alex Dobrescu nu îi poate fi alături

„Viața bate filmul”, după această zicală pare că au mers lucrurile și în viața Cristinei Cioran și a lui Alex Dobrescu. După mai multe episoade controversate apărute între cei doi părinți, care s-au soldat cu plângeri la poliție și într-un final, cu un ordin de restricție împotriva bărbatului care este valabil și la momentul de față, Cristina Cioran este însărcinată din nou și urmează să aducă pe lume al doilea copil al cuplului chiar la începutul lui 2025. Însă, Alex Dobrescu este posibil să nu fie prezent în momentul nașterii din cauza ordinului de restricție. Iată ce planuri și-au făcut cei doi pentru a putea fi împreună, fără însă să încalce legea. CANCAN.RO a stat de vorbă cu Cristina Cioran și a aflat totul de la ea.

Cristina Cioran și Alex Dobrescu au o relație controversată care s-a soldat cu multe neprevăzute. De la o iubire pasională, la ordine de protecție, plângeri penale și certuri pe la secție nu a fost decât un pas. Însă, de câteva luni, ce doi au revenit la sentimente mai bune, mai ales că urmează să se nască și cel de-al doilea copil al cuplului. Din păcate, răul făcut nu este uitat sau iertat, cel puțin nu de oamenii legii, care nu au acceptat revocarea ordinului de restricție pe care Dobrescu l-a primit în urmă cu aproape un an.

Cristina Cioran va petrece și Revelionul fără tatăl copilului

Cristina Cioran a mărturisit că de curând, chiar cu câteva săptămâni înainte de Crăciun, Alex Dobrescu a încercat revocarea ordinului de restricție, tocmai pentru a putea fi alături de fetele lui și de viitorul copil care va veni pe lume la începutul anului 2025. Din păcate, magistrații au respins cererea lui.

„De Crăciun am petrecut cu mama și cu fetița mea, Ema. Alex are ordinul de restricție încă, el a încercat înainte de sărbători revocarea lui, dar nu se poate pentru că este o excepție și nu se admite. Deși el îndeplinește toate condițiile, nu se admite revocarea ordinului. Asta este, nu avem ce face momentan”, a spus Cristina Cioran.

Mai sunt doar câteva zile până de Revelion, iar Cristina va petrece alături de fetița ei, însă nu și-a făcut planuri clare. Nu de alta, dar niciun plan pe care a încercat să-l urmeze în 2024 nu a avut finalul pe care și l-a închipuit.

„De Revelion nu mi-am făcut niciun plan, o să stau cu fetița mea și la 00.00 vom merge să vedem artificiile. Oricum, să știi că orice plan mi-am făcut în ultimul timp, anul 2024 mi-a arătat că nu trebuia să-mi fac niciun plan” , a spus actrița pentru CANCAN.RO.

Relația dintre Cristina și fostul său partener, Alex Dobrescu, a fost adesea în atenția publicului, mai ales din cauza unor episoade controversate. Cei doi au avut o relație tumultoasă, care a culminat cu o separare oficială și cu un ordin de protecție solicitat de vedetă împotriva acestuia. Din cauza acestui ordin de restricție pe care bărbatul l-a primit, este posibil să nu poată fi prezent la momentul nașterii celui de-al doilea copil al său.

„În februarie îi expiră și lui Alex ordinul de restricție. Tot atunci am și eu termenul să nasc, s-ar putea chiar să nască înainte să expire ordinul. Ideal ar fi să țin sarcina cat mai mult, doar că sunt niște probleme, am o intervenție chirurgicală anterioară și este mai complicat. Este vorba despre o operație de fibrom care a fost făcută ulterior nașterii Emei. A fost o operație foarte complicată, am o cicatrice mare acolo și cu cât crește sarcina, cu atât este mai riscant. Sunt incidente care pot fi, nu vreau să detaliez că îmi este și teamă.

Acum doar sper să fie bine sarcina, să o pot duce la termen, să stea cat mai mult bebelușul acolo, acesta este singurul meu gând și singura mea prioritate în momentul de față. Nu mă pot concentra pe altceva în afară de sănătatea mea și a copiilor mei”, a spus vedeta pentru CANCAN.RO.

Din cauza problemelor de sănătate din trecut, dar și a faptului că vedeta a rămas însărcinată la 47 de ani, Cristina va fi nevoită să nască prin cezariană. Tot ce speră este ca măcar ea să fie lângă copil, dacă în ceea ce-l privește pe Alex Dobrescu lucrurile sunt incerte încă, mai ales că la prima naștere, vedeta și-a putut vedea fiica după câteva zile, din cauza complicațiilor apărute.

„Sunt nevoită să nasc prin cezariană din păcate. Eu aș fi vrut natural, refacerea este mult mai rapidă, este mult mai sănătos și pentru mamă. Operația este operație indiferent cât de sigură este, pe când nașterea naturală este rapidă, refacerea mamei este imediată, copilul are cumva o legătură cu mama.

Dorința mea cea mai mare este ca bebelușul care vine pe lume să aibă șansa să fie alături de mamă din primele clipe. Așa cum știți, acest moment i-a fost răpit Emei, fiind născută prematur, și atunci mi-aș dori tare mult să simtă copilul că nu este singur pentru că eu nu am văzut-o pe Ema în primele zile, a fost foarte greu.

O să se alinieze pe 25 ianuarie niște planete, deci este un fenomen astrologic incredibil și cred că atunci când se vor alinia planetele, se pun și alte lucruri în ordine”, a mai mărturisit Cristina pentru CANCAN.RO.

