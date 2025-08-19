Cum arată Cristina Cioran, după câteva luni de la naștere. Vedeta s-a postat în costum de baie

Cristina Cioran și-a luat fanii prin surprindere cu cea mai recentă postare pe Instagram. Vedeta se menține într-o formă fizică de invidiat la doar câteva luni de când a născut pentru a doua oară.

Cristina Cioran devenea mamă pentru a doua oară la începutul anului 2025, în luna februarie. Pe data de 14 februarie, vedeta a născut un băiețel perfect sănătos. Actrița a avut grijă de ea de când a născut al doilea copil și a dat jos câteva kilograme, așa că s-a decis să împărtășească cu fanii evoluția ei.

Cum arată Cristina Cioran după a doua naștere

Evoluția vedetei este vizibilă, iar mândria pe care o are pentru silueta actuală se poate vede cu ochiul liber.

Nici nu se poate observa faptul că este mama a doi copii și mai mult ca sigur Cristina Cioran a avut foarte mare grijă de alimentația ei în ultimele luni.

După ce a devenit mamă pentru prima dată și a adus-o pe lume pe fetița ei, vedeta a slăbit 7 kilograme.

La puțin timp după ce a născut, aceasta le-a mărturisit fanilor din mediul online că începuse lupta cu kilogramele în plus. Cristina Cioran intrase la dietă la momentul respectiv și era sigură că în scurt timp va ajunge la silueta pe care o avea înainte de sarcină.

„Max are o lună și jumătate. Eu am o luna și jumătate de când am născut și încă mai am de rezolvat anumite mici pufoșenii. Încă nu am scăpat de ce am pus în plus dar intru la regim și rezolv. Înca nu mă pot apuca de spirt, dar vine și vremea exercițiilor, promit. Nu mi-e rușine cu corpul meu, sunt încrezătoare că se va strânge pielea și sunt bucuroasă ca nu am pielea deloc crăpată! E bună și grăsimea la ceva”, a scris Cristina Cioran, în mediul online.

